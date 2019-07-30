全機就蔡英文沒買免稅品！　華航總統專機人員曝「出訪秘辛」

▲華航總統專機隨行人員揭機上秘辛，曝總統蔡英文沒買免稅品。（圖／資料照／記者陶本和攝）

記者賴文萱／台北報導

華航私菸案風波持續延燒，廣播節目主持人周玉蔻30日專訪這次隨機出訪的3名華航人員，揭開「總統專機」神秘色彩。曾執行過13次專機任務的空服處空服管理部經理劉建文指出，因為專機旅客購買免稅品需求高，確實會比一般航班多準備一些，也透露「全機可能就蔡英文總統沒有買免稅品，她太忙了」。

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▲華航總統專機隨行人員上節目談機上秘辛。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

周玉蔻今日針對總統專機的服務，找來華航公共關係室協理林恒杉、空服處空服管理部經理劉建文、空服處客艙經理駱婷上廣播節目進行專訪，他們分別有過8次、13次以及5次的服務經驗，也接待過陳水扁、馬英九以及蔡英文總統。

周玉蔻好奇，總統專機免稅品的裝載準備是否跟一般班機有不同？劉建文表示，通常專機上乘客購買需求很踴躍，因為出訪行程大多很緊湊，沒什麼時間購物，但隨行工作人員、媒體朋友還是需要買點小東西回家送家人、朋友，因此華航也根據過往經驗，免稅品會準備得多一點。

▲劉建文透露，專機上可能就蔡英文總統沒買免稅品。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

但是否有特地為專機開放特殊免稅品預購網頁、APP？劉建文則說，這次專機任務因為預購需求大，確實有開放用原來的APP，再加上特別訂位代碼供專機乘客預購；為了鼓勵乘客預購商品讓後端單位更好準備，也有祭出相關折扣，但跟一般母親節促銷等等的折扣是一樣的。周玉蔻再追問，那蔡英文總統是否有買免稅品？劉建文則透露，「全機可能就蔡英文總統沒有買免稅品，她太忙了」。

另外，劉建文說，為了因應總統專機的備餐，事前會先跟幕僚請教怎麼準備餐點，是否有健康顧慮等等，但基本都是用正常航班的餐型去調整，他說，每一任元首幾乎都吃得乾乾淨淨的，另外，他說，在機上元首幾乎都沒有在休息，不是在準備講稿，就是跟幕僚進行討論，因此會要求組員克制熱情，盡量不要打擾到他們。

▲林恒杉說，擔任總統專機任務時，隨時都戰戰兢兢不敢鬆懈。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

周玉蔻也談及這次不斷被外界點名的專機負責人華航資深副總羅雅美，好奇她工作的一面，林恒杉表示，從2018年就開始跟她一起執行過一共四趟的專機任務，他說，到了外站隨機人員趁地停時間上機做整備時，羅雅美也都跟著大家一起工作，甚至自己還會跳下去幫忙做清掃。

林也提到，專機人員工作很辛苦，即便機上工作完了之後，每天都還要開檢討會議，隨時都戰戰兢兢、不敢鬆懈，這幾天公司飽受社會責難，也造成社會紛擾、大眾指責，他還滿難過的，因為他認為，執行總統專機任務無比光榮，身為華航人能做這件事非常榮幸。