獨／台中23歲男呼吸停了！勇鄰CPR壓10秒救回1命：看新聞學的

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區一名23歲男子今天上午意圖在出租套房輕生，同層鄰居們發現異狀，紛紛出來查看，其中一名陳先生破門後，看見男子已經無呼吸心跳，冷靜撥打119求救，並經消防局線上指導，緊急按壓10秒CPR，就發現有好轉跡象，最終順利救回一條生命。陳先生說，就是看新聞學到該怎麼做。

▲台中西屯一間出租套房今日傳出房客輕生，鄰居英勇救命。（圖／記者許權毅攝）



台中市消防局今日上午11時接到多通報案電話，稱西屯區某房屋內有男性在屋內輕生，立即派遣黎明分隊2車4人前往救護，後續也通知警方，並增派人力到現場排煙。

而現場為一名年約23歲男性意圖輕生，導致一度失去呼吸心跳，好險後來恢復意識，被緊急送往林新醫院搶救，關鍵就在一名鄰居陳先生機警救命，阻止憾事發生。

▲▼該套房一名陳姓房客，見到事情發生，冷靜撥打119求救，並且施作CPR救人。（圖／記者許權毅攝）





陳先生說，該棟大樓都是出租套房，事發位置在4樓，一開始大家就是聞到怪味，打開門發現該名房客躺在床上，已經完全沒有呼吸心跳、無反應。

陳先生表示，自己先滅火開窗後，跟著119人員線上指導，打開手機擴音，跟著節拍器按壓，大約才按了10秒鐘，就發現該男有恢復輕微呼吸，且手開始會撥動，後來再由到場救護人員接手。

根據衛福部指引，針對成人心肺復甦術，先確認環境安全，再確定患者有無意識，接著撥打119求援或大聲呼救，確認呼吸狀況，若沒有呼吸或幾乎沒有，就以患者兩乳頭中間連線開始按壓，以一秒2下頻率按壓，深度要5至6公分，每次按壓後都要讓胸部回彈，若有AED再聽從AED指示操作，直到救護人員抵達。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995