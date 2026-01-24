　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／台中23歲男呼吸停了！勇鄰CPR壓10秒救回1命：看新聞學的

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區一名23歲男子今天上午意圖在出租套房輕生，同層鄰居們發現異狀，紛紛出來查看，其中一名陳先生破門後，看見男子已經無呼吸心跳，冷靜撥打119求救，並經消防局線上指導，緊急按壓10秒CPR，就發現有好轉跡象，最終順利救回一條生命。陳先生說，就是看新聞學到該怎麼做。

▲▼ 台中燒炭。（圖／記者許權毅攝）

▲台中西屯一間出租套房今日傳出房客輕生，鄰居英勇救命。（圖／記者許權毅攝）

台中市消防局今日上午11時接到多通報案電話，稱西屯區某房屋內有男性在屋內輕生，立即派遣黎明分隊2車4人前往救護，後續也通知警方，並增派人力到現場排煙。

而現場為一名年約23歲男性意圖輕生，導致一度失去呼吸心跳，好險後來恢復意識，被緊急送往林新醫院搶救，關鍵就在一名鄰居陳先生機警救命，阻止憾事發生。

▲▼ 台中燒炭。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該套房一名陳姓房客，見到事情發生，冷靜撥打119求救，並且施作CPR救人。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 台中燒炭。（圖／記者許權毅攝）

陳先生說，該棟大樓都是出租套房，事發位置在4樓，一開始大家就是聞到怪味，打開門發現該名房客躺在床上，已經完全沒有呼吸心跳、無反應。

陳先生表示，自己先滅火開窗後，跟著119人員線上指導，打開手機擴音，跟著節拍器按壓，大約才按了10秒鐘，就發現該男有恢復輕微呼吸，且手開始會撥動，後來再由到場救護人員接手。

根據衛福部指引，針對成人心肺復甦術，先確認環境安全，再確定患者有無意識，接著撥打119求援或大聲呼救，確認呼吸狀況，若沒有呼吸或幾乎沒有，就以患者兩乳頭中間連線開始按壓，以一秒2下頻率按壓，深度要5至6公分，每次按壓後都要讓胸部回彈，若有AED再聽從AED指示操作，直到救護人員抵達。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買菜嬤遭輾臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩
老闆虐殺員工！喊冤「被害變被告」　死者女兒怒揭真相
蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇神救場
阿蘇火山搜救影像曝！　「惡魔地質」手指一劃就崩落
快訊／管麟吳季璇登記結婚！　唯美閃照曝光
洪榮宏岳母驚傳「輕生未遂」情況一度危急！
婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我不孝　駕駛無法做筆錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

澎湖馬公帆布行竄火！焦黑濃煙狂竄　警消出動27人馳援

彰化82歲嬤買菜遭拖板車輾過！臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩

養雞場老闆虐殺員工！判13年喊「被害變被告」　死者女兒怒揭真相

婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我很不孝　駕駛嚇壞無法做筆錄

小三那個來嬌喊「可以用屁屁」腥夫問：會不會痛　妻崩潰提告

快訊／國3北上50K內側車道火燒車！消防急衝現場　後方回堵

獨／台中23歲男呼吸停了！勇鄰CPR壓10秒救回1命：看新聞學的

台東機車撞倒2晨運婦逃逸！竟是少年酒駕惹禍　酒測值曝光

領1次包裹「賺2千元再抵5千元債務」　傻男領3次代價關8個月

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

澎湖馬公帆布行竄火！焦黑濃煙狂竄　警消出動27人馳援

彰化82歲嬤買菜遭拖板車輾過！臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩

養雞場老闆虐殺員工！判13年喊「被害變被告」　死者女兒怒揭真相

婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我很不孝　駕駛嚇壞無法做筆錄

小三那個來嬌喊「可以用屁屁」腥夫問：會不會痛　妻崩潰提告

快訊／國3北上50K內側車道火燒車！消防急衝現場　後方回堵

獨／台中23歲男呼吸停了！勇鄰CPR壓10秒救回1命：看新聞學的

台東機車撞倒2晨運婦逃逸！竟是少年酒駕惹禍　酒測值曝光

領1次包裹「賺2千元再抵5千元債務」　傻男領3次代價關8個月

霸王級寒流滿10年！全台凍成冰箱　日月潭首度下雪

世界大賽延長18局待命　山本由伸曝幕後：一邊喝咖啡、一邊吃壽司

U:NUS蔡承祐入伍當兵倒數！　「女友視角」畫面意外曝光

白宮PO「川普牽企鵝登格陵蘭」AI照　英首席捕鼠大臣一句話酸爆

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　陸女老千狂辯：我輸牌啊！

新北若三腳督戰不利李四川　郭正亮：藍營要好好處理與白營關係

CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

社會熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

阿公猥褻孫女　還辯：沒剝奪你處女膜

50歲噁男性侵老闆10歲孫女！拍片存雲端曝光

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

醫美夫妻竊電挖比特幣　2員工判賠台電3348萬

獨／名嘴李正皓遭辣椒水攻擊　惡煞下場曝

更多熱門

相關新聞

三寶闖紅燈變「路障」　害2騎士猛撞

三寶闖紅燈變「路障」　害2騎士猛撞

台中市北區昨晚發生一起離譜車禍，一名27歲楊女駕車闖紅燈，車輛開到路中變成「路障」，導致橫向綠燈2名年輕女騎士完全剎不住，猛烈撞上重摔跌地，讓目擊騎士直呼，開車上路可否集中精神一點。

台中學生出租套房驚傳遭槍擊

台中學生出租套房驚傳遭槍擊

素食名店火災！女員工犯錯救火仍挨告

素食名店火災！女員工犯錯救火仍挨告

神棍性侵信徒　乾女兒遭荼毒200次

神棍性侵信徒　乾女兒遭荼毒200次

即／狂毆中港澄清護理師　壯男遭收押

即／狂毆中港澄清護理師　壯男遭收押

關鍵字：

台中套房鄰居輕生CPR救護

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面