圖／私菸燒出「寄生」華航　國民黨揭菊系、龍系人馬：滿城盡是吳音寧

▲ 國民黨團批民進黨分贓華航。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國安特勤人員私菸風暴第九天，國民黨團30日召開記者會，抨擊私菸案暴露民進黨的酬庸文化，並羅列出總統蔡英文、總統府秘書長陳菊及交通部長林佳龍的人馬安排。國民黨團痛批，民進黨執政後派系分贓毫不避嫌，已經到了駭人聽聞的境界，根本「滿城盡是吳音寧」。

立委曾銘宗表示，原以為私菸案是單純的國安問題，但民進黨執政三年盤根錯節的派系分贓，才是真正系統性、全面性的問題，並一一點名包括華膳空廚董事長葉菊蘭是前總統府秘書長、華儲董事長陳宗義是民進黨前立委、華航董事長室特助羅雅美是前國安會秘書長邱義仁秘書等十名華航高層，都是蔡政府人馬「寄生」華航。

曾銘宗痛批，中華航空公司不是蔡氏家族企業，但蔡政府三年來大舉政治酬庸，幾乎是「一人得道，雞犬升天」的地步，他更以過去被譏是250萬實習生吳音寧來形容，批評民進黨執政後在政府機關、公股事業及周邊財團法人全面接管、處處塞人，用人只看顏色，不重視專業，已經「滿城盡是吳音寧」，派系分贓毫不避嫌，已經到了駭人聽聞的境界。

立委柯志恩表示，私菸案的背後如同「官場現形記」，除了蔡英文人馬寄生華航外，林佳龍「龍家班」可說是佔據交通要道，但誇張程度仍比不上總統府秘書長陳菊的「菊家班」人馬，直呼民進黨執政後，「人民荷包瘦巴巴，派系分贓笑哈哈」。

柯志恩更質疑，羅雅美身為整起案件的關鍵人物，華航董事長謝世謙把她從資深副總經理調去當董事長特助，根本是因為羅雅美的背後還有新潮流大老邱義仁，直呼「世謙救小美，小英也要救小美」，痛批讓羅雅美調離現職變成「地下監軍」，「這算哪門子調離現職？」

立委李彥秀則要求，華航應公開蔡英文七次出訪的內部會議記錄。她認為，目前華航的懲處不僅沒有釐清案情，反而提油救火，反而讓更多人有更多問號，邱彰信跟羅雅美調職根本與原本職位沒太大差異，還是留在華航權力核心，「謝世謙到底在維護什麼？」

▼國民黨團「 派系分贓寄生華航」記者會。（圖／國民黨團提供，下同）

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