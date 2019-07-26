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定調走私菸為超買？總統府駁斥：不因行之有年就縱容錯誤繼續發生

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▲總統府發言人黃重諺26日招開記者會說明走私菸案進度。（圖／ETtoday攝影中心）

▲總統府發言人黃重諺26日招開記者會說明走私菸案進度。（圖／ETtoday攝影中心）

記者蔣婕妤／台北報導

國安局走私菸案進入第5天，話題持續延燒。針對外界質疑府方「定調」案件為「超買」，總統府26日晚間發出聲明強調，行政權對司法案件無「定調」之可能，同時也不因為行之有年就縱容錯誤繼續發生。

總統府表示，針對特勤人員違法夾帶免稅菸品案，外界質疑府方「定調」為「超買」，總統府嚴正澄清，「此案由司法單位偵辦，府方自案發始即全力協助偵查，尊重司法獨立。行政權對司法案件無「定調」之可能，總統府更不會逕行定調偵辦中的司法案件」。

對於特勤人員多年來藉元首出訪而有相關不當行為，總統府再次強調一切依法偵辦究責，不因為行之有年就縱容錯誤繼續發生。

總統府指出，「事發後蔡總統火速調整相關首長人事、宣誓查察與制度改革決心、要求國安局邱局長即刻提出管理與紀律的檢討，都足以說明府方對本案的嚴正態度，所謂『超買』即『定調』法律效果說法並不正確」。

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關鍵字：黃國昌,走私菸,免稅菸,總統府,國安局,吳宗憲,國安局

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