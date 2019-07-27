7年14趟總統專機賣3.6萬條菸　馬政府時期「2筆訂單失蹤了」

記者柯振中／綜合報導

國安局私菸案風波不斷延燒，華航26日宣布，資深副總經理羅雅美、空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信等人調職、撤職待查。值得一提的是，華航持續清查後發現，2015年馬政府執政時期的3筆訂單中，有2筆銷售資料「疑似被銷毀」，目前系統內「查無資料」。

華航26日對私菸案做出回應，針對本次專機免稅菸品販售疏失，羅雅美資深副總經理調董事長室特別助理，空中商用品供應營銷處邱彰信副總經理調總經理室高級專員，相關專案督導負責人調非主管職，並接受調查。

華航說明，歷次專機任務的專案負責人、部門主管若仍在公司任職，行政責任一併清查追究。至於相關法律責任，華航說明，將繼續整理相關交易資料，主動移送司法機關釐清。

▼國安局「吳宗憲」雙手上銬，從車上走下。（圖／記者宋良義攝）



值得一提的是，依據華航26日公布的資料，2013年至2017年間，華航共負責14次總統專機任務，每次都有詳細記載「菸品銷售數量」，唯獨缺少2015年馬政府時期，「固平專案」與「佑誼專案」的訂單資料。

針對這次的私菸案，總統府表示，「此案由司法單位偵辦，府方自案發始即全力協助偵查，尊重司法獨立。行政權對司法案件無『定調』之可能，總統府更不會逕行定調偵辦中的司法案件。」

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定調走私菸為超買？總統府駁斥：不因行之有年就縱容錯誤繼續發生

▼華航歷次專機任務專案負責人及部門主管一覽表，馬政府時期缺了2筆訂單資料。（圖／華航提供）

