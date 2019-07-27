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一人下訂3千條私菸！「最大咖買主」曝光…就是不抽菸的吳宗憲

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▲▼私菸風波，吳宗憲上銬。（圖／記者宋良義攝）

▲私菸風波，吳宗憲上銬。（圖／記者宋良義攝）

記者葉國吏／綜合報導

私菸風暴持續，北檢根據團購名單追查，發現名單中買最多、數量最大的人，竟然就是不抽菸的吳宗憲，他一個人就下訂了3千多條菸，佔了三分之一的數量。不過吳宗憲根本就不抽菸，所以他到底有沒有跟華航勾結轉售菸品給私梟牟利？將是檢調下一步追查重點。

偵辦國安局人員涉嫌走私9800條免稅菸進入第5天，台北地檢署檢察官已將涉案的少校參謀官吳宗憲、張恒嘉2人聲押禁見，並約談10多名相關涉案人，吳宗憲也配合檢察官，交出隨身攜帶的此次團購名單。

據了解，檢方已取得吳和張所留存的過去團購名單筆記本與相關電磁紀錄，吳宗憲供稱，每次開團購菸除了登記團主外，每個人的姓名都會詳加記載，要查明整個走私菸的共犯結構，目前承辦檢察官正訊問華航的黃姓涉案員工。

▲黃國昌踢爆國安局走私免稅菸 。（圖／黃國昌辦公室提供）

根據《聯合報》報導，檢調從吳宗憲交出的50人團購名單中發現，最大咖的「貨主」就是吳宗憲本人，他一個人就買了3千多條免稅菸，對照其他僅買40、50條菸的人，簡直是超級大咖。

不過吳宗憲友人透露吳宗憲根本不抽菸，買這麼多菸是為什麼？錢從哪裡來？幕後金主是誰？是否有跟私梟掛勾？都是接下來檢調追查重點。

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關鍵字：私菸案,吳宗憲

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