馬政府也有國安人員走私菸　馬英九：一無所知

▲前總統馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，全案已進入司法程序調查中。不過，根據華航電腦資料，前統馬英九執政時期也有同樣走私菸狀況，只不過數量較少。對此，馬英九27日首次公開露面回應，「我希望盡速查出真相，當時我們對這個事情也是一無所知，所以很希望司法機關依法就法查出真相」。

針對總統府昨稱此次事件只是「超買」而非「走私」，遭外界質疑在模糊焦點，馬英九說，這應該由檢調機關，最後由法律來認定。