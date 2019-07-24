開車買消夜！尪坐副駕緊盯她大腿　「一句讚賞」千人嚇暈：拜託繳回駕照

▲原PO的開車技術比老公好很多。（圖／pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

先生的認真嚇歪太太了！一名女網友日前開車載尪，對方卻驚呼她「技術可以好到用單腳開車」、「我都用雙腳」，仔細聊下去後才發現先生沒在開玩笑，讓她趕緊糾正。網友們看完也都傻眼，表示「是真愛啊」、「拜託叫他乖乖坐副駕」。

「老公腦袋沒有問題。」一名人妻在臉書「爆怨公社」中分享老公的奇葩事蹟，她表示由於自己的開車技術比老公「好上千百倍」，所以出門時幾乎都是她當駕駛。某日她一如往常載著老公去吃消夜，老公卻猛盯她的大腿看，讓她誤以為是被自己的一雙美腿所吸引，但沒想到對方下秒竟讚賞表示「唉喲～技術好到用單腳開車啊！」

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原PO聽完後疑惑了，表示「開車本來就是單腳開啊！」沒想到老公這時開始認真懷疑，還表示自己開車都是用雙腳，「開車不就是一腳踩油門，一腳踩煞車嗎？」一臉認真的模樣讓老婆大開眼界。

原PO解釋說，一般人應該都是單腳控制油門和煞車的，但老公卻不相信，以為自己被唬了；原PO為了證明，立刻把車停靠路邊打電話給朋友夫妻，果不其然得到「單腳開車」的答案。

人妻表示，自己還真的沒有注意過先生的開車習慣；面對網友提問「手排車就是用雙腳」，她則回應說老公只會開自排車，因為怕會有安全問題，從此之後會好好糾正先生。

▲原PO分享老公天兵事蹟 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完紛紛表示，「叫妳老公還是乖乖的坐副駕就好」、「驚呆」、「拜託你別讓他開車」、「只能說是真愛」、「以後妳老公開車的時候，拜託發文告知一下路段！」、「拜託把駕照繳回去吧」。

不過一片留言之中，也有網友表示，自己學開車時是先學手排車，開自排車的時候真的不太容易改過來。然而若用雙腳開車還是有一定的危險性，尤其發生緊急狀況、四肢自然反應下，雙腳可能會同時踩下踏板，恐會因此暴衝，後果不堪設想。

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