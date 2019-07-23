高職生約面試！超時20mins傳訊「改到明天好嗎」　她霸氣6字擊退…療癒炸

▲原PO約高職生面試，對方沒到還要求改時間。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

面試新人遇到這種狀況，一定讓人很火大。一位女網友貼出一則訊息截圖，說她近日本來要面試一名高職生，約好下午2至3點見面，但等超過時間對方都還沒出現。事後，高職生在3點20分才傳訊息要求改時間，讓其他網友紛紛直呼「不守時的，真的不用來了」、「連面試都無法準時，你跟我說上班會準時嗎？」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說本來有約高職生下午2至3點面試，但她左等右等、等超過時間，對方才傳訊息改時間。仔細看看原PO貼出的訊息截圖，只見對方在下午3點20分才傳訊息「不好意思我是昨天約面試的OOO可以把面試時間改到明天下午嗎？」

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看到訊息後，讓原PO相當傻眼，忍不住在文中抱怨，「別人的時間不是時間，要改也不早說，真的不知道約了幾百個人都是這樣子」。對於高職生提出的要求，原PO最後只回應6字給對方，「不用來了 謝謝」。

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▲高職生錯過面試時間20分鐘，才傳訊希望改期。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，許多人都心有戚戚焉，「還沒進來態度就這樣，進來的工作態度也不會好到哪」、「現在幾乎都這樣」、「沒提前說、沒電話通知，這樣真的就不用來了」、「不來是不會提早說喔！沒禮貌」、「第一印象直接掰了」、「提前告知還能體諒，不是事後才說抱歉……要改時間還怎樣浪費別人的時間很母湯。」

不少網友則是有類似經驗，「我還遇到放我2次鴿子的，要不然就是一堆問問妹」、「我還遇過沒通知就放你鳥，然後一週後又單傳一個訊息問職缺還有嗎」、「我從月初到現在，遇到將近10個，一半以上都不告知」、「我上次也是跟對方約11點，結果對方10:57傳訊息來說可不可以改下午，我超傻眼。」

不過也有網友認為，「哎唷～搞不好忽然有急事，他也算很有禮貌的告知妳了」、「還會跟妳說要改期的真的很好了！遇到超多直接消失的，還有說要來報到人就不見的」、「可以稍微了解一下原因，如果是突然的車禍，說不定他傷重在醫院好不容易才拿到手機，或是家人突然出事；但如果不是什麼大事的話……的確不用來了」、「2點，是剛好爆雨的時候嗎？」

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