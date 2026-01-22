　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「中國課29%關稅」台東鳳梨釋迦GG！林智群：技術、品種早被偷光

▲▼水果,釋迦,鳳梨,柿子。（圖／翻攝自pixabay）

▲釋迦。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

中國對台灣鳳梨釋迦課徵20%關稅，再加上9%的增值稅，共課徵29％稅。律師林智群表示，台灣的鳳梨釋迦在中國市場喪失競爭力，農民面臨極大壓力，不過他一點都不意外，2006年中國設立「台灣農民創業園」，很多農民還很開心，帶一兩株過去，可以換超高大價值，如今20年過去，技術、品種都被中國偷光了。

農產品品種、技術早被掏空　林智群：意外嗎？

「這個意外嗎？」林智群在臉書發文，其實早在2006年，中國設立「台灣農民創業園」時，就全面挖取台灣的農業品種與技術，「台灣引以為傲的蘭花、金鑽鳳梨、金煌芒果等品種已嚴重外流」，甚至連烏龍茶品種與製造技術，都全套移植中國。

而被引進最多的品項包括金鑽鳳梨、黑珍珠、香水蓮霧、荔枝、筆柿、紅肉火龍果、鳳梨釋迦、紅龍楊桃、愛文、玉文、金煌芒果。

政府放任不管　20年後求援已太遲？

林智群指出，當年相關單位對此缺乏防範，連前農委會主委孫明賢都可以擔任「台灣農民創業園」的總顧問，政府也放任不管，種苗和技術外流的氾濫也可以想像，「種子放進口袋，種苗切一切塞進皮箱，很容易就攜帶出境。」林智群表示，當時還有農民自豪，帶一兩株過去，就可以換到高價，還有台灣農民中國農民合作，移植台灣水果過去。

如今中國不僅掌握技術，能大量生產，再加上重稅壓力，台灣農民自然失去競爭優勢，他感嘆「過了20年，台灣這些水果品種跟技術，都被中國偷光了，大量生產，再加上29%關稅，台灣農民沒競爭力之後，再來求政府幫忙」，且早在2011年就有相關報導，但當時政府並未重視。

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

