夫曬5疊千鈔！「瘦1kg給2萬」復胖雙倍還…人妻求助：該答應嗎　網秒破術語

▲原PO老公提供優渥減肥獎金。（圖／（左）翻攝自爆廢公社、（右）pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

減肥又有錢可以拿，一定讓許多人躍躍欲試！一名女網友貼出照片，說老公提出「瘦1kg給2萬」的超誘人減肥方案，不過復胖就要double還給老公，讓她忍不住求救「該答應嗎？」看到貼文後，網友馬上破解老公術語，「他只是把你的伙食費兌現而已」、「叫他練腹肌一塊1萬，不見一塊還3萬，這樣就不吃虧了。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見桌上5大疊的千元鈔票，下面也有一些散鈔，原PO在文中透露，老公拿著這疊鈔票希望她減肥，接著透露條件，「減到55kg，1kg給我2萬；55再往下，1kg變3萬；但復胖要double還給他」，讓原PO直呼「這樣我該答應嗎？」最後也標註「#要吃貨減肥真的太痛苦了。」

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▲原PO老公告訴她，減到55kg，1kg就給2萬元。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，不少人勸她把握機會，「當然答應，加油，為了滿滿的小朋友」、「先拿，復胖就說錢都拿去吃光了，沒錢還」、「先減啊！復胖就只好簽賣身契」、「答應啊～復胖了就耍賴，耍賴不是老婆的專利嗎」、「減啊……怕什麼，不吃不喝也要減……拚了。」

許多網友則是幫原PO揭穿老公的話術，「寧願相信世上有鬼，也不要相信男人的那張嘴」、「先拿到錢再考慮要不要瘦，我是這樣做啦」、「先要求拿1捆當減肥經費，剩下再慢慢算」、「給我100萬我也不減好不容易養胖的」、「賭注要押金，先押著，我慢慢減」、「先吃到100再減，讓他破產。」

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