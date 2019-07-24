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出門10步路買飯！4歲妹「30mins全副武裝」媽秒暈：項鍊又皇冠　網喊潛力股

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲出門10步路買飯！4歲妹「30hrs全裝上陣」媽秒暈：項鍊又皇冠　網狂喊潛力股。（圖／Avery Wu授權提供）

▲項鍊、耳環、皇冠一應俱全XDDD。（圖／Avery Wu授權提供）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

家住台中的甄甄從小愛漂亮，才4歲就會打扮、搭配服裝，像個小公主一樣。媽咪Avery Wu昨天帶她到家對面買飯，短短10步路程，甄甄卻花了30分鐘「全副武裝」，讓媽媽在一旁哭笑不得。

Avery Wu向《ETtoday新聞雲》記者提到，甄甄每次出門前，挑個衣服動輒半小時，等到她和老公都生氣了，「女兒很聰明，現在只要說等會兒要出門，她立刻先去挑衣服，只不過配件還是要想很久。」

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▲出門10步路買飯！4歲妹「30hrs全裝上陣」媽秒暈：項鍊又皇冠　網狂喊潛力股。（圖／Avery Wu授權提供）

▲▼小小年紀就很時尚。（圖／Avery Wu授權提供）

▲出門10步路買飯！4歲妹「30hrs全裝上陣」媽秒暈：項鍊又皇冠　網狂喊潛力股。（圖／Avery Wu授權提供）

昨天，她想帶著甄甄外出買飯，結果再度上演「服裝大秀」，Avery Wu在「爆怨公社」哀怨道，「寶貝妳知道嗎？我們只要走10步路到家對面買飯而已，每次都要等妳全副武裝，一下項鍊、一下皇冠、一下裙子、一下妳所謂的高跟鞋，妳媽真的沒什麼耐性。」

▲出門10步路買飯！4歲妹「30hrs全裝上陣」媽秒暈：項鍊又皇冠　網狂喊潛力股。（圖／Avery Wu授權提供）

▲甄甄出門前一定要把自己弄得美美的。（圖／Avery Wu授權提供）

po文一出，狂吸超過1.4萬人按讚，網友們紛紛笑回，「形象很重要，妹妹很棒」、「人家是女生，出門要打扮啊」、「時尚從小培養，讚喔~」、「女兒就是要這樣，漂亮又會打扮自己」、「羨慕...我都沒女兒，我兒子不愛我給他們打扮」、「一定是看大人學的」、「潛力股阿」。

另外，不少家長心有戚戚焉，直呼「我女兒也會要求，都被我阻止了，受不了...哈哈哈」、「我女兒也是」、「我女兒小時候也是，只不過要去樓下倒垃圾而已」、「正常女兒都是這樣的，進階班還會說要塗口紅，偷用妳的眼影，再進階一點會叫妳幫她用電棒用捲髮」

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▼從小就會打扮。（圖／Avery Wu授權提供）

▲出門10步路買飯！4歲妹「30hrs全裝上陣」媽秒暈：項鍊又皇冠　網狂喊潛力股。（圖／Avery Wu授權提供）

▲出門10步路買飯！4歲妹「30hrs全裝上陣」媽秒暈：項鍊又皇冠　網狂喊潛力股。（圖／Avery Wu授權提供）

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關鍵字：4歲妹,打扮,衣服,項鍊,潛力股,萌妹,媽媽,家長,爆怨公社

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