超狂解析滷肉飯、肉燥飯、爌肉飯差異！友人神反擊「這叫什麼飯」網笑翻

▲各地對於滷肉飯、肉燥飯、爌肉飯有著不同見解。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

實習記者曾筠淇／綜合報導

台灣有許多受歡迎的銅板美食，舉凡滷肉飯、肉燥飯、爌肉飯等，雖然它們同為豬肉製成，但南北各地卻有好幾種不同的說法。一名男網友發出與朋友的對話截圖，直呼「一個飯搞得我好亂！」這則貼文才一出，就引起許多網友討論，不過也有人納悶，「不是都一樣嗎？」

這位男網友在《爆廢公社二館》中貼文表示，「就一個飯搞得我好亂！」從文中截圖可知，他詢問住在高雄的朋友，「不是1是滷肉飯，2才是肉燥飯嗎？」而朋友認定的滷肉飯要有整塊肉，更讓原PO感到狐疑，整塊肉的應該是「爌肉飯」吧！

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網友紛紛在貼文下留言，「台中滷肉飯=高雄肉燥飯」、「 整塊三層肉的叫控肉」、「通通都是飯」、「有些店家會亂寫，叫滷肉飯結果來控肉飯，叫肉燥飯結果來滷肉飯」、「在南部，1跟2都可以是肉燥飯3可以是滷肉飯或控肉飯」、「都是止餓的飯」。

▲原PO傳照片給朋友，並詢問高雄人怎麼稱呼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

各地網友也在截圖底下分享自己心中的答案 ：

桃園：1.滷肉飯。2.滷肉飯。3.爌肉飯。

南投：1.滷肉飯。2肉燥飯。3爌肉飯。

彰化：1.滷肉飯。2肉燥飯。3爌肉飯。

嘉義：1.滷肉飯。2滷肉飯／肉燥飯。3爌肉飯。

也有人開玩笑表示，「台南人1：肉燥飯甜的；2：肉燥飯鹹的；3：爌肉飯妹休甜、妹休鹹。」

除此之外，還有網友提出精闢的解釋：

滷肉飯：帶油脂較多，豬肉選擇部位是偏油去做，是放入滷汁裡面一起煮，肉會入口即化。

肉燥飯：肉燥飯使用的豬肉比較乾，脂肪的比例比較低，做法也是需要先炒過，吃入口中較有口感。

爌肉飯：把腿庫肉切塊後加入滷汁燉煮，跟前面兩個完全不同的東西了。

▲原PO友人回傳照片，逗趣提問。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO的朋友最後也發出一張照片詢問並反擊，「不然你們這叫什麼飯？」結果出乎意料，居然是腳尾飯！但也有不少網友逗趣回應，「腳尾飯為什麼沒鴨蛋和三隻香還有筷子」、「沒插香，哪來的腳尾飯」、「白飯！沒有插香不算腳尾飯啦！」

雖然南北各地有著不同的名字和見解，但一碗熱騰騰的白飯，配上湯汁和肉，都是最佳饗宴！「管他什麼飯，好吃比較重要！」