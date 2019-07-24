客點炒麵「這哪叫半熟蛋」　店長重做兩顆還道謝…見桌上景象：心累了

▲原PO說，這名客人點一盤炒麵，要求蛋半熟。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名餐飲業店長發文分享遇到一名客人反映「半熟蛋」問題，接連換了兩顆蛋給對方，沒想到等客人離開後，看到桌面景象當場無言。有網友建議店家貼告示，「本店所附送煎蛋，一律以出餐狀況出，人手不足無法客製化。」

「抱歉，單純覺得有時心有點累，想抱怨一下…」這名店長23日在「爆怨公社」臉書社團發文說，總遇過一些奧客，有時真不知道怎麼做才好；最近有天很多客人排隊，其中某名男客人點一盤炒麵，本身有附上一顆蛋，要求半熟蛋。他還原和客人的對話：

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客人拿著麵：拜託，你們這蛋哪叫半熟蛋，根本7、8分熟了，這怎麼吃呀？

原PO：抱歉，馬上重新再給你一顆，麻煩你稍等。

（原PO馬上重用一顆給客人，幾分鐘後…）

客人走過來：拜託，你們這蛋哪叫半熟，根本太生了好嗎？上面蛋黃還這麼黃，這怎麼吃呀？

原PO：抱歉，馬上重新給你換一顆，你如果覺得不行再馬上跟我們說。

▼客人總共吃了三顆蛋。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO表示，當下和員工們互看一下，不久後，那位客人離開時，「我跟他道謝一下，然後請員工確認，他前兩顆蛋是不是丟在那裡沒吃完」，結果聽員工說「他吃得好乾淨，連蛋屑什麼的沒看到」，讓他當場無言。

對此，許多網友留言，「貼張告示：本店所附送煎蛋，一律以出餐狀況出，人手不足無法客製化」、「下次要把蛋收回來再給新的蛋」、「早餐店也常看過，服務業真的很辛苦」、「感覺一把火都快上來了，老闆修養真好」。