交往1月半！大一妹「你要當爸了」突傳胚胎照　眼尖姊一看震驚…萬人秒呆

▲原PO一看超音波照片，當場眉頭一皺，覺得事情不簡單。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我弟5月底交了一個大一的女朋友，這個月開始放暑假回她家」，一名女網友表示，上禮拜女方突然傳了一張超音波照片「你要當爸爸了！」希望弟弟趕快和爸媽提這件事，看要怎麼處理。原PO聽到事情後，就把照片拿來看，無意間發現弟弟有可能差點幫別人養小孩，忍不住求助「請問大家遇到這種事怎麼處理？」

這位姊姊在臉書《爆料公社》貼出一張超音波照片，說弟弟5月底交了一個大一生女朋友，月初放暑假後，女方就回家過暑假。沒想到大一妹上禮拜突然傳照片過來，還告訴弟弟「你要當爸爸了！」希望男方趕快聯絡爸媽看要怎麼處理。

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原PO於是拿過照片，眼尖發現照片上的產檢日期是6月6日，而且結果已經妊娠17週4天。於是女網友就問弟弟關於兩人性行為的事，這一問讓她超震驚，「他說第一次跟對方發生性行為的時間是在6月11日」。原PO忍不住貼出照片和事發過程求助，「請問大家遇到這種事怎麼處理？」

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▲大一妹懷孕，希望原PO弟趕快找家人討論。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，不少人紛紛看傻，貼文剛發不到10分鐘，瞬間留言破千，因為實在太離奇，時間點怎麼樣都搭不上，「女方是跑去廁所垃圾桶撿你弟的衛生紙塞進去是不是」、「可能女生找不到孩子的爸，剛好跟你弟弟發生了關係，所以就在這時候你弟就是那個倒楣的人」、「好綠呀！」

網友雖然覺得照片可疑，但也說不一定是女方的問題，「照片是你弟弟先收到的，為什麼6月6日的産檢日期卻是妳先注意到的？我真替妳弟弟的腦袋著急耶」、「看誰說錯（謊）啊！要嘛男的忘了上床時間，要嘛孩子的爸另有其人」、「不是妳弟唬爛，就是她唬爛！」

不過就有許多媽媽們表示，中間可能有什麼誤會，因為這張「妊娠17週4天」的照片相當不合理，「17週有手跟腳了，甚至能稍微知道性別了！圖中這……還只是個胚胎ㄟ」、「17週長這樣啦！你的超音波照片只是胚胎，怎樣都不是17週的寶寶」、「17週都大到能看到性別了。」

▲網友貼出17週的超音波照片，說大一妹的根本只是胚胎。（圖／翻攝自爆料公社）

其他人也留言，勸原PO弟弟直接帶大一妹去婦產科，「請弟弟帶女友再去婦產科驗一次啊」、「建議直接再去婦產科檢查一次，因為這超音波大小看起來約6週左右而已」、「你直接讓你弟跟他女友去一次產檢就知道了，什麼問題都問醫生這樣最快」、「有沒有可能是檢測儀器設定錯誤之類的，最快的方式就是請弟弟帶女友再去檢查。」

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