開心出遊！司機爸瞥頭「頭歪嘴開開」倒一片　滴2行淚…7字孤獨OS超共鳴

▲負責開車的原PO直呼「我也想睡啊！」（圖／林坤成授權使用）

記者鄺郁庭／採訪報導

許多爸媽每到假日，都會帶著小孩出門，共度親子時光。一名爸爸日前貼文表示，一家人高興出遊，總會有他最難過的時候，接著PO出照片，崩潰直呼「眾人皆睡我獨醒！」「我也想睡啊！」看到照片後，許多人父們都很有感，紛紛在心裡默默滴下兩行淚，「我懂你的明白」、「我能體會」、「我也跟你一樣。」

林坤成在臉書《爆廢公社》貼出照片，人夫兼人父的他坐在駕駛座，專心做好駕駛的工作，但放眼望去，整台車簡直滿滿睡意，不管是副駕的老婆，還是後座的2個小孩通通「睏尬併軌」。

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只見原PO的小兒子整個睡倒在椅子上，大女兒則是靠在車窗和椅子上、睡到嘴巴張開開，老婆也是歪著頭進入了甜蜜夢鄉，只有原PO一個人睜大眼睛、無奈地看著鏡頭。

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▲看到一家人「睏尬併軌」，原PO只能努力趕走瞌睡蟲。（圖／林坤成授權使用）

原PO透露，照片是他在下交流道、停紅燈的時候拍的，接著就忍不住在文中大吐苦水，說一家人高興出遊，他最難過的時候就是「眾人皆睡我獨醒！」看到家人都睡成一團，讓他也瞌睡蟲上身，「刺什麼骨、打什麼耳光，我都試過了，我也想睡啊！」

林坤成告訴《ETtoday新聞雲》，當時一家人是去墾丁，照片則是玩完、要回台南的路上所拍，他笑說常常出門，都是「眾人皆睡、我獨醒」，他只能掐大腿趕走瞌睡蟲，如果不行就休息站瞇一下。

▲許多「司機」都對原PO的照片很有共鳴。（示意圖／pixabay）

林坤成也透露人夫兼人父的心情，其實不會希望老婆小孩特地醒著陪他，「看他們睡也是甜蜜的負擔」、「睡著，我也不忍心吵他們，所有的爸爸都是這樣的」，每一句話都充滿父愛和責任感。不過，被問到回到家後，會不會希望小孩來幫忙按摩，林坤成卻笑說，「哈哈哈！不要煩我，我就很高興囉！」

照片馬上引發共鳴，網友紛紛留言，「前兩個月塞在雪隧上面，除了司機我全部睡死，真的是一種折磨」、「我懂這心情，司機悲歌」、「還會被唸，音樂開小聲點、吵到人家睡覺」、「家人行車皆睡我獨醒，家人逛街皆醒我獨睡」、「基本上做過爸的都曾經歷過」、「哥開的不是車，是孤獨。」

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