媽咪不要睡！兒子逼起床「吃奶力翻眼皮」小萌手狂拽　她眼神死：逆子啊

▲小男生不讓媽媽睡，一招讓原PO眼神死。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多女孩在想像未來有小孩的畫面，都會將自己美化成溫柔優雅的媽媽，但真的當媽後，絕對會喊出「當媽不容易」這句話。一位媽咪就貼出照片，開頭直接大嘆「當媽真的不容易」，說她明明就很愛睏，兒子不僅不給她睡，還當起「物理攻擊」鬧鐘，讓她超崩潰「逆子啊！」照片讓當媽的女網友們紛紛大呼超有感。

這位媽咪在臉書《爆怨公社》貼文，文中大嘆當媽真的不容易，「愛睏嘎靠北，兒子叫妳不要睡，不理他、他就來翻妳的眼皮，用吃奶的力氣翻的那種，逆子啊！」她也貼出照片，只見小男生此時正趴在原PO身上，看起來是一張充滿母子愛的自拍。

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但仔細看看就會發現，這張照片根本就在訴說媽媽們的心酸，只見小男生伸出一隻萌萌小手，瞄準媽媽的左眼皮就是一陣狂拽。原PO被兒子這個「物理攻擊型」的鬧鐘一鬧，覺也睡不了，左眼皮就這樣被拉著，露出的一隻眼雖然看著兒子，但眼神裡卻充滿心死的感覺。

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▲這兒子是在幫媽媽檢查眼睛嗎 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

有網友在留言處模擬情境，「好的，左眼正常喔～我們換右邊」，讓原PO更無奈「對！他真的換右眼。」看到照片後，其他媽咪們都相當有共鳴，「我兒子翻開眼皮後還會說：找到媽媽」、「我被我兒插過鼻孔」、「剛剛已被翻了好幾次路過。」

還有人曝超慘經驗，「我當年就被大女兒翻到角膜炎」、「我兒子是還不太會控制，所以每次掀眼皮都變成戳眼窩了，眼睛一閉起來就哭著衝過來戳」、「我女兒也是啊！不然就是戳眼、戳鼻子，媽媽只想好好睡啊」、「我都是被壓醒打醒的那個」、「戳眼睛、挖鼻孔、拉嘴唇，上演一輪還是沒醒就巴掌伺候了，唉～媽媽我心好累。」

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