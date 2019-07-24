1歲女出遊樂區遭男童「硬拉門夾頭」　恐龍家長全程目睹...嗆他：不用碎念啦

▲遊樂區示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

出門在外應該時時注意自家孩子的狀況，以免影響他人鬧不愉快。一名男網友日前帶女兒到速食店用餐，不料女兒在遊戲區被一名男童欺負，想要出來找爸爸時，竟又被對方「關門夾頭」。然而男童家長不僅沒有出聲制止，還不准原PO和朋友抱怨，整個經過都讓他和網友大呼誇張。

「世界無奇不有。」一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示昨（23日）和朋友一起帶孩子到速食店用餐，順便讓小朋友去玩溜滑梯，而他也有在一旁照看。他表示女兒玩著玩著，突然莫名被一名小男孩給推倒，女兒這時忍不住哭了，也不想繼續玩下去，就把門拉開準備出來。

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沒想到正當1歲多的女兒要開門時，推人的小男孩竟然硬要把門拉回來關上，導致女兒的手和頭有一瞬間是被夾到的，原PO見狀也趕緊上前開門把女兒帶出來。心疼的爸爸隨後到座位上和朋友抱怨整件事情的經過，沒想到對方家長卻突然大聲嗆「不用在那一直碎碎念一直講啦！」引得全場目光都投射在原PO身上，反而好像是他做錯事一樣。

原PO傻眼表示，目睹一切的男孩家長不僅沒有制止自己的小孩，反而干涉他和朋友抱怨的權利，「我也沒指著你在碎念也沒很大聲訴苦給朋友聽，我心疼講一下經過也不行？」他表示因為現場有許多小孩，他才忍住沒有暴走，就怕當了壞榜樣，沒想到對方不但沒有道歉，還放任兒子繼續欺負他人，實在很誇張。

▲原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，許多身為爸媽的網友都超有感，「帶小孩出去要很小心，一堆沒家教沒水準的」、「他這樣回我當場就跟他槓上了」、「之前有小朋友做出踢我女兒的動作我直接開罵了，就是罵給她家長看的」、「我絕對跟他對罵，讓全餐廳的人都知道他多不要臉」、「很多人都顧滑手機不看小孩」。

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