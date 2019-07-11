國民黨擬刪「總統兼黨主席」條款　朱立倫：應該等初選完再提

▲朱立倫11日參觀貓美術館。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對日前國民黨黨代表提出刪除總統兼任黨主席條款，前新北市長朱立倫11日受訪表示，尊重所有黨代表決定，但不宜在總統初選以前提出。

國民黨10日召開第2次黨章研修小組會議，會中對於刪除總統兼任黨主席的條文有高度共識，最快在17日中常會通過，7月28日全代會將處理具有共識的刪除總統兼任黨魁條款，以及新增由黨主席指定5席縣市長為中常委2案。

對此，朱立倫上午表示，尊重所有黨代表決定，但是不宜在總統初選之前提出，因為總統初選結果之後，才會知道到底誰是國民黨的總統提名人，總統提名人也應該可以表達他的意見，屆時由總統提名人跟黨主席共同來表達意見，在此之後，才適合再來修改黨章。

國民黨人士轉述，有黨代表認為，未來出線的總統參選人不具黨務經驗，或憂心黨主席吳敦義黨魁不保，恐影響2020大選輔選力道。外界因此揣測，這項提案與吳敦義未參加總統初選有關，刪除總統兼任黨魁提案為吳敦義保衛戰。

另外，針對各陣營都喊軍公教加薪，朱立倫表示，加薪絕對是正確的，因為過去20年加薪速度太慢，他長期主張從基本工資快速提升，軍公教持續加薪到民間企業不加薪就加稅，來刺激經濟成長，讓年輕人有公平環境，但不應該是政治性操作，蔡政府若決定今年給軍公教加薪，他一定贊成，但不是只有選舉年才加薪，而是年年都要加薪。

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