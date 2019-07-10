「郭台銘、韓國瑜政策都不可行」朱立倫：台灣沒能力走北歐的福利路線





▲朱立倫「能團結的最好」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘0-6歲國家養與韓國瑜65歲以上國家養的政見，前新北市長朱立倫10日指出，台灣目前沒有能力走北歐社會主義國家的福利路線，因為要高稅率與高福利，不管是0-6歲或65歲以上國家養，不符合現階段整個國家政策。

朱立倫說，台灣應該選擇公平正義的路線，對於弱勢的中低收入戶，0-6歲或65歲以上國家養是應該的，符合國父主張的濟弱扶貧，也符合公平正義。對於高所得，不管孩子或長輩都要自己養，這也是社會共識；對於中所得，政府要窮一切努力，推出新12年國民教育，完善公托公幼以減輕家長負擔，並不是要完全免費。

另外，他強調若公立數量不夠也可讓私立加盟公立，政府給予家長補貼；直接給錢、國家養並不是國家該做的。對於老人照護，應該推動在地就養的工作，像是他過去做的老人共餐、銀髮俱樂部或是公共托老中心；長照2.0若要走的更長更遠，就必須採取保險制，這是所有先進國家的做法。國家養不可能，長照保險才是可長可久的制度。

對於台北市長柯文哲提出「國家幫忙養」的說法，朱立倫回應，基本上柯市長講的是台北市的做法，與新北市是一樣的，只不過新北市做的數量與速度比較快，朱立倫也呼籲應該要六都一起來做；近來他拜會許多地方首長，大家都有相同的看法。

至於郭台銘提出身障保險基金，箭指朱立倫「學會計不能只會算帳」。朱立倫對此表示，郭董不用對他個人有批評；朱立倫學工商管理、財務金融到會計，十年學財經，十年教財經，重點是20年來為全民拚經濟、拚財經。身障朋友碰到真正困難是保險公司給予很多障礙，應該要弭平障礙，先解決這個問題比較重要，甚至公營保險都要能夠做，或是跟民間合作，他不是反對設置保險基金，他是主張要先解決障礙，如果所有都要政府做，中華民國就變成走向北歐的社會主義、大政府國家。