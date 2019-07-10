朱立倫：非郭、韓不投的10%選民是影響2020選情最大關鍵

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫10日表示，由他代表出線才能挽救關鍵10%的支持者；無論是韓或郭出線，國民黨都將損失超過10%的支持度，而這10%是影響2020選情最大關鍵，呼籲選民慎重思考。

朱立倫說，根據媒體最近幾項調查，若由郭台銘參選，韓國瑜支持者有35％不投；若由韓國瑜參選，郭台銘支持者有16%不投，若換算整體支持度，選民支持較能團結各陣營的朱立倫，才能化解分裂的局面。

他強調，初選過程中制度與規範變來變去，拖了整整半年，但他通通配合，也都忍了下來；他沒有口出惡言，也不曾揚言脫黨獨立參選，因為他希望國民黨真正的團結。

他說，支持者選邊站、互相攻擊，造成整個黨放任黨員分裂，最讓人憂慮的是，這幾天的電話民調，「非韓不投」、「非郭不投」的情勢越演越烈。若韓或郭出線，國民黨都可能失去4%或10%的支持，最高可能失去14%的支持。

▲朱立倫記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

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