Lamigo賣5.88億差臨門一腳　郭台銘暗示「他」政治力介入阻擋

圖文 / 鏡週刊



Lamigo桃猿轉賣震撼棒壇，居中牽線的鴻海前董事長郭台銘接受本刊專訪時爆料，他介紹的買家與Lamigo老闆，上週原本已經準備簽字，郭也透露，對方出了「最好的價格」就是5.88億元，但在簽約前，卻遭到政治力介入，最後竟是因為他「身分太敏感」，導致交易破局。

郭台銘雖未明確直言「政治力介入」指的是誰，但本刊追問郭指的政治力，指的是否是桃園市長鄭文燦介入，郭僅回應「那是你說的」，便不再多說，但並未否認。郭的競選幕僚也證實，交易破局原因之一，就是Lamigo在簽意向書前，疑似接到鄭文燦電話勸阻，拜託Lamigo球團高層先緩一緩再決定，本刊透過簡訊，向正在訪美的鄭文燦查證此事，截稿前未獲鄭回應。

郭台銘感嘆，台灣向來都是經濟為政治服務，他選總統，就是希望讓政治為經濟服務，Lamigo球隊轉賣，他居中牽線，找來買家出了「全台出最好的價錢」，朋友還願意付現金，就是希望解決問題，但最後關頭還是被政治力所影響，「暫時不簽（約），我不怪他們，有時候這不只是Lamigo的問題而已，運動是很大產業，政治有沒有替經濟服務，由此可見。

對於買家身分，郭台銘並未明示，但他在專訪過程中，仍秀出上週一度達成交易共識的意向書影本，郭透露，他找過日本軟體銀行（Softbank Corp）創辦人兼會長孫正義，對方也相當樂意幫忙，軟銀過去幾年是日職年度冠軍常勝軍，每次球隊慶功，「孫正義都會開心跟我喝到醉。」

他主張，將來台灣跟日本職棒應該一起來打，他說，過去每次看台日在棒球場上對決，幾乎都是「挫咧等」，輸的成份居多，如果能跟日本交流，他有現有的管道可以促進交流，提升台灣實力，「這才叫開外掛」。



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