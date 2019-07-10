　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Lamigo賣5.88億差臨門一腳　郭台銘暗示「他」政治力介入阻擋

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文 / 鏡週刊

Lamigo桃猿轉賣震撼棒壇，居中牽線的鴻海前董事長郭台銘接受本刊專訪時爆料，他介紹的買家與Lamigo老闆，上週原本已經準備簽字，郭也透露，對方出了「最好的價格」就是5.88億元，但在簽約前，卻遭到政治力介入，最後竟是因為他「身分太敏感」，導致交易破局。

郭台銘雖未明確直言「政治力介入」指的是誰，但本刊追問郭指的政治力，指的是否是桃園市長鄭文燦介入，郭僅回應「那是你說的」，便不再多說，但並未否認。郭的競選幕僚也證實，交易破局原因之一，就是Lamigo在簽意向書前，疑似接到鄭文燦電話勸阻，拜託Lamigo球團高層先緩一緩再決定，本刊透過簡訊，向正在訪美的鄭文燦查證此事，截稿前未獲鄭回應。

郭台銘感嘆，台灣向來都是經濟為政治服務，他選總統，就是希望讓政治為經濟服務，Lamigo球隊轉賣，他居中牽線，找來買家出了「全台出最好的價錢」，朋友還願意付現金，就是希望解決問題，但最後關頭還是被政治力所影響，「暫時不簽（約），我不怪他們，有時候這不只是Lamigo的問題而已，運動是很大產業，政治有沒有替經濟服務，由此可見。

對於買家身分，郭台銘並未明示，但他在專訪過程中，仍秀出上週一度達成交易共識的意向書影本，郭透露，他找過日本軟體銀行（Softbank Corp）創辦人兼會長孫正義，對方也相當樂意幫忙，軟銀過去幾年是日職年度冠軍常勝軍，每次球隊慶功，「孫正義都會開心跟我喝到醉。」

他主張，將來台灣跟日本職棒應該一起來打，他說，過去每次看台日在棒球場上對決，幾乎都是「挫咧等」，輸的成份居多，如果能跟日本交流，他有現有的管道可以促進交流，提升台灣實力，「這才叫開外掛」。


更多鏡週刊報導
【專訪郭台銘5】回應韓國瑜南北平衡說　郭董首拋國土5大經濟區藍圖
【郭台銘專訪6】人民生活越過越差　郭董：台灣需要一個經濟人當總統
【郭台銘專訪7】推十大經濟建設　郭台銘：台灣要做世界創新科技實驗島

ET快訊
情侶同年同月同日生！見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」分手…男友悲痛
出最高價買Lamigo破局　郭台銘怒罵「從中作梗者」：就是蔡
2歲童遭坐大怒神、橡皮筋彈射…虐到脫水　社工搶走他奔醫救命
吳宗憲超狂給2員工千萬退休金！才21歲「月領35萬獎金」

關鍵字：郭台銘,郭董,Lamigo,國民黨,2020總統大選,鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊秋興批「Yes, I Do」真噁心　韓國瑜回應「尊重，未來仍可合作」

自租宅曝光！　韓國瑜親自回應：就是個睡覺休息的地方

LAMIGO球隊未談妥　郭台銘怒罵「從中作梗者」：就是蔡英文

民調高過郭董？韓國瑜：無法掌握但會「竹筒倒豆子」清楚表述

全齡式樹林藝文大樓啟用　侯友宜體驗全台首創「紅繩懸吊運動設備」

台南狼師遭控20年性侵26學生　監委申請調查

拚民調下重鹹暗批對手　郭台銘：讓台灣翻轉未來「不跟黑金勾結」

助柯文哲參選2020？　親民黨：1加1大於2、柯P是好母雞

郭台銘要幫軍公教加薪比照鴻海　朱立倫：不能只有選舉時加一年

韓粉嗆「不會下蛋老母雞」　黃光芹感嘆：我試管做了7次

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

《朵拉與失落的黃金城》最新預告

楊秋興批「Yes, I Do」真噁心　韓國瑜回應「尊重，未來仍可合作」

自租宅曝光！　韓國瑜親自回應：就是個睡覺休息的地方

LAMIGO球隊未談妥　郭台銘怒罵「從中作梗者」：就是蔡英文

民調高過郭董？韓國瑜：無法掌握但會「竹筒倒豆子」清楚表述

全齡式樹林藝文大樓啟用　侯友宜體驗全台首創「紅繩懸吊運動設備」

台南狼師遭控20年性侵26學生　監委申請調查

拚民調下重鹹暗批對手　郭台銘：讓台灣翻轉未來「不跟黑金勾結」

助柯文哲參選2020？　親民黨：1加1大於2、柯P是好母雞

郭台銘要幫軍公教加薪比照鴻海　朱立倫：不能只有選舉時加一年

韓粉嗆「不會下蛋老母雞」　黃光芹感嘆：我試管做了7次

中職直播／桃猿新洋投冠猛初登板　挑戰下半季不敗富邦

星．上妝／背打直就年輕10歲！「小S佛系變美法」超管用

楊穎超／不可思議的《政治檔案條例》

豐田中置後驅跑車「MR2」將於2024年復活　141萬內並採油電動力？

迷路歐告看到警察跑去舔手撒嬌　原來老爸是「同行」

花東民眾對電動機車興趣缺缺　花蓮加推補助五期以上環保機車

楊秋興批「Yes, I Do」真噁心　韓國瑜回應「尊重，未來仍可合作」

柴柴瞇眼燦笑「神複製」阿北　網一看笑翻：市長好！

雲端最有錢／3跡象中國房市泡沫恐破裂　重演日本失落10年？

外皮酥脆不油！台南超狂手作甜甜圈　內餡還包炸雞、臭豆腐

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

洗車場韓粉老闆　擅拆客信件挨轟

Lamigo賣5.88億差臨門..

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

父子都遇韓粉糾紛！受害車主老爸..

郭台銘喊選情告急：民進黨惡意灌..

LAMIGO未談妥　郭台銘怒罵..

遭韓粉批韓黑　楊秋興：我句句實..

親民黨2020等柯文哲點頭？柯..

選情緊繃激動落淚　郭台銘對韓國..

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇..

韓國瑜自稱22歲首投民進黨　網..

ET民調／藍白綠「三腳督」國..

韓國瑜檢討不適任潘恒旭被點名

藍初選／訪員首日誤植答案　黨中..

更多熱門

相關新聞

郭台銘暗批對手　讓台灣翻轉未來「不跟黑金勾結」

國民黨總統初選開跑，參選人郭台銘勤跑基層，爭取黨內支持，10日一早就前往基隆市中正公園拜會大佛禪寺。現場有記者問到，相不相信韓國瑜的民調贏了他9%，對此，郭台銘斬釘截鐵的回應「絕對不信」。郭台銘表示，韓國瑜是很強的對手，但他也不是沒有希望，「誰來代領中華民國，讓台灣有機會翻轉未來，迎向未來，不跟黑金勾結」。

郭台銘幫軍公教加薪　朱立倫：不能只加選舉年

郭董：用人不分藍綠！邀柯P獻策醫療

總統初選民調Day3：郭台銘、朱立倫行程滿檔

郭台銘選情緊繃落淚　朱立倫：現在只是初選

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

富邦王子接班　第三代蔡承儒兼5董事

她傳「手頭有點緊」照！爸爸神回13字笑翻網

綠島唯一女醫師請辭！被醫德綁架苦撐5年離開

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！「摸胸交纏一夜玩2男」

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面