郭台銘選情緊繃落淚　朱立倫：現在只是初選，尊重機制

記者羅婉庭／台北報導

對於鴻海創辦人郭台銘在媒體專訪中因選情緊繃激動落淚，並喊話韓國瑜留在高雄，將來一定有歷史定位。前新北市長朱立倫10日對此表示，現在只是初選，大家應該尊重機制。

郭台銘日前在媒體專訪中提到，希望韓國瑜能留守高雄，奠定歷史地位，「當我階段信任務後，我會雙手一揮，順利接班給接班人，就像鴻海一樣」，韓市長留在高雄，將來一定有他的歷史定位，「我不會承諾只做四年，但我也不一定做八年」。朱立倫喊話郭董，不需要這麼激烈的反應，畢竟現在是初選，也應尊重黨內機制，大家都是朋友。

朱立倫上午召開記者會表示，由他代表出線才能挽救關鍵10%的支持者；無論是韓或郭出線，國民黨都將損失超過10%的支持度，而這10%是影響2020選情最大關鍵，呼籲選民慎重思考。

對於郭台銘的育兒補助政策、韓國瑜的國防政策，朱立倫表示他都有不同的想法，但主張候選人將意見提出來切磋，他強調探討政策的過程中沒有個人的對立，在最後階段秉持團結信念。

他說，國民黨一定要找一個負評最少、正評最多的候選人，才不會贏初選輸大選。調查顯示，比較國民黨五位總統參選人的「不適任總統度」，朱立倫獲得最低的2.7％；在最新公布的對比題上，朱立倫對比蔡英文、柯文哲，更呈現領先。多家網路調查分析顯示，朱與韓、郭在政見會後的互比，正評佔比最多34%、負評佔比最少僅有7%。

朱立倫說，根據媒體最近幾項調查，若由郭台銘參選，韓國瑜支持者有35％不投；若由韓國瑜參選，郭台銘支持者有16%不投，若換算整體支持度，選民支持較能團結各陣營的朱立倫，才能化解分裂的局面。

他強調，初選過程中他沒有口出惡言，也不曾揚言脫黨獨立參選，因為他希望國民黨真正的團結。

▲朱立倫記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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