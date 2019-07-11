藍營初選／各陣營喊軍公教加薪　朱立倫：不應該是政治性操作

▲朱立倫11日上午受訪 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨初選競爭激烈，進入民調地4天，各陣營近日都喊軍公教加薪。對此，朱立倫11日上午受訪表示，他長期主張從基本工資快速提升，讓年輕人有公平環境，但不應該是政治性操作。

朱立倫說，加薪絕對是正確的，因為過去20年加薪速度太慢，他長期主張從基本工資快速提升，軍公教持續加薪到民間企業不加薪就加稅，來刺激經濟成長，讓年輕人有公平環境，但不應該是政治性操作，蔡政府若決定今年給軍公教加薪，他一定贊成，但不是只有選舉年才加薪，而是年年都要加薪。

軍公教團體一向被視為支持高雄市長韓國瑜；鴻海創辦人郭台銘日前提出軍公教應比照鴻海今年調薪7％，不僅退休了不要砍掉，加薪要加一輩子。朱立倫則說，他一向主張加法經濟，而軍公教加薪有人喊5%、有人喊7%，但現在民間企業加薪才是目標，現在最重要的是快速加薪，但不能選舉的時候加一年，未來要建議相關制度。

另外，針對民進黨將對中共代理人制度進行修法，朱立倫表示，民進黨不要用法律變更或行政措施行綠色恐怖，用國家安全當理由對付在野黨，這跟當時白色恐怖又有何差異？希望民進黨千萬別走火入魔，呼籲「懸崖勒馬，別為了2020傷害台灣民主」。

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