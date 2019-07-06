初選民調抽樣全程公開直播　國民黨：絕不黑箱作業

▲國民黨公開初選民調抽樣作業。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨總統初選民調將於8日至14至舉行，6日上午由黨中央公開抽樣40萬筆樣本，從中華電信107年的644萬6977筆電話庫資料抽出40萬筆樣本，除現場開放媒體採訪，更在官方臉書首度全程直播抽樣作業。國民黨初選民調執行小組召集人黃德福6日上午表示，國民黨的初選民調作業將秉持公平、公正、公開的原則，一切都透明化，不會有黑箱作業，當然就不會有「擲歹角」的情形發生。

國民黨總統初選民調8日至14日舉行，6日上午由中央進行「公開抽樣」，從中華電信107年的644萬6977筆電話庫資料抽出40萬筆樣本，分成5套、每套8萬筆，為了確保電話號碼沒有重複，預估將耗時3、4個小時。

抽樣作業上，則分別由5家民調機構各做3000份有效樣本，並採高成本的「戶中抽樣」進行電訪，事先設定第一優先與第二優先的受訪者，若兩位都不方便受訪，就會放棄改打其他號碼。

黃德福表示，除了今日抽樣公開之外，15日將公布民調結果，當天上午8時將前日彌封的原始資料正式開封，由五家民調公司派員來現場統計加權分析，過程也將公開直播。當天預定上午11時召開記者會，正式公布結果。

黃德福說，國民黨的初選民調作業會秉持公平、公正、公開的原則，一切都透明化，不會有黑箱作業，當然也就不會有「擲歹角」的情形發生。他表示，除了邀請五位參選人代表，並有選監小組、律師參與，另也透過直播方式，讓所有關心民調的民眾能共同參與，監督、見證整個過程。

黃德福也強調，民調最重要的就是抽樣過程，若抽樣能透明公開，就持成功了一半，所以國民黨採取完全透明公開的方式進行，程序一定可以讓大家信服，相信也一定能夠圓滿完成。

▼國民黨公開初選民調抽樣作業。（圖／記者林銘翰攝）

