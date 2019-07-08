快訊／國民黨澄清：朱立倫、周錫瑋、張亞中、韓國瑜均由本人親自簽公約！

記者羅婉庭／台北報導

前鴻海董事長、國民黨初選參選人郭台銘質疑黨中央不讓他由代理人簽署公約，韓、朱卻可以，分明針對他。國民黨8日下午發聲明表示，四位參選同志均親自簽署公約，媒體報導郭台銘同志指稱有代理人簽署「本黨第15任總統候選人提名參加初選同志公約」之情事，經查證朱立倫、周錫瑋、張亞中、韓國瑜四位參選同志6月11日繳交之公約均由本人親自簽署，無代理人簽署之事。

▲郭台銘接受專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

郭台銘上午接受廣播專訪，針對外界對他不簽黨內初選公約有所質疑，郭台銘呼籲國民黨，在這兩天內請所有候選人一起親自簽名，若不這麼做，要解釋清楚所有原因，否則陷我於不義。對此，黨中央下午發出聲明澄清。



郭台銘還原參選人座談會當天現場指出，國民黨秘書長曾永權告訴他，「不需要馬上簽，可以帶回去仔細看、有問題還可以打電話來詢問」，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫都是由代理人代簽，當中，疑孫大千「毫不考慮就簽」，是否事先看過這份公約，他做生意的習慣都是至少要看10分鐘才會簽約的。黨部澄清表示，朱立倫、韓國瑜均由本人親自簽公約的。

郭台銘在受訪時也火力全開地對準國民黨中央。郭台銘表示，最近有人批評他不簽公約，是否為了日後脫黨參選，所以才向黨中央提出，可否請代理人去黨部代簽，但曾永權卻告訴他不能由代理人簽，他再問曾永權，「那為什麼朱韓可以由代理人簽，他們就不講話」，他後來才建議在凱道造勢的舞台上準備一個板子，五位候選人本人一起簽，不要由代理人簽，可惜昨天黨中央也不願做這件事。

他也強調，脫黨參選根本是假議題，若大家願意在凱道一起簽名就沒有這件事情；對於外界說國民黨在幫他，他嚴厲反駁，從8點要求都被封殺，別人請代理人就可以，只有他不行，「你們認為國民黨是在幫我嗎？」國民黨應該出來領導團結、領導勝利，他們卻都不作為。