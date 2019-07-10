郭台銘喊選情告急：民進黨惡意灌票　準備「雙殺」國民黨

記者徐政璿／台北報導

國民黨於7月8日至14日進行總統初選民調，共計將調查1.5萬份樣本，15日上午公布結果，決定2020總統人選。民調進入到第3天，郭台銘9日晚間在臉書表示「選情告急」，因為民進黨將黑手伸入對手陣營，灌票給特定參選人，準備「雙殺」國民黨。

郭台銘表示，國民黨內初選民調後，民進黨的灌票奧步排山倒海而來，意圖干擾初選民調；總統蔡英文領導下的民進黨，為求2020年能順利上位，毫不避諱地，公然要求綠營支持者灌票給特定候選人，只要在提名這一關設下絆馬索，拉下最不好打的郭台銘，民進黨就可以輕鬆過關。

郭台銘說，蔡英文操弄自家初選，做掉前行政院長賴清德的過程，國人和媒體已是歷歷在目，在嘗過這種操縱選舉、扭曲民意的甜頭後，又將這套最卑劣且廉價的奧步路數，如法炮製於國民黨總統初選民調。

郭台銘批評，聲稱信仰民主自由價值的執政黨，如今竟反其道而行，將人民當成傀儡，將黑手伸入對手陣營，準備「雙殺」國民黨。請大家幫忙，守住電話，讓郭台銘為大家拚經濟、幫年輕人找希望、為中華民國拚未來！

▼國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者季相儒攝）

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