郭台銘承諾助癌症村遷地…「企畫書準備2份」：我想鄭文燦很快就來

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國民黨總統參選人郭台銘11日走訪桃園，繼忠貞市場、國旗屋後，中午時分來到觀音區癌症村，並與樹林里里長吳進昌、立法委員吳志揚坐下展開面談。郭台銘表示，現在桃園市長鄭文燦、總統蔡英文全都跟著他走，「只要我來了，他們就會做，所以你們盡量要求，越多越好；他們怕我搶了他們的位子，這就是良性競爭的好處！」

▲郭台銘承諾，如若他當選總統，一上任立即協助癌症村遷村。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

觀音區樹林新村因鄰近工業區，長期受到工廠排放的廢氣所汙染，因此村民罹癌比例相當高，又被稱為癌症村。郭台銘認為，化工廠應該投資環保，台灣絕對有能力可以進行空氣、水質檢測；再者，工業區與住宅土地應該分開，「重新建個村，動工越快越好，老百姓的生命健康很重要！」

「這名字改掉，不要叫癌症村，改叫健康村！」郭台銘說，不論是鄭文燦或是蔡英文，目前都是跟著他的腳步走，「只要我來了，他們就會做，你盡量要求，越多越好，他們怕我搶他們位子，這就是良性競爭的好處！」

郭台銘現場做出承諾，只要明年1月他當選，2020年5月20日上任後立刻找地協助遷村，「你們準備一份企畫書給我，另外再準備一份，我想鄭市長很快就會來，我帶著他做好事；他如果沒有做，我一定做，他如果有做，我來這就有價值！」