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國民黨8日啟動電話民調　7天後2020總統人選出爐

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▲▼韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨7日下午號召10萬人在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」，5位總統初選參選人一同到場共襄盛舉。在活動結束後，黨中央也將於7月8日至14日進行總統初選民調，共計將搜集1.5萬份樣本，15日上午公布結果，決定2020總統人選。

由於國民黨初選辦法中，並未禁止民調期間宣傳的行為，各陣營將趁此全台跑透透，在倒數時刻全力拉票。根據郭陣營規劃，郭台銘會有部分下鄉行程；韓陣營則表示，韓國瑜造勢活動已結束，未來一切以市政行程為主。

國民黨表示，這次民調用的不是國民黨的資料庫，是來自全台市占率最大的玉瑪科技， 共有644萬6977筆電話資料，將以電話後兩碼隨機抽樣，會抽出8萬筆樣本，希望由5家民調公司，各完成3000份成功樣本，各階都會在所有參選人的委派代表見證、各方人馬監督下完成。

對於有候選人的文宣上寫著「唯一支持XXX」或「非X不投」，國民黨表示，確實可以這樣回答，但只要受訪者回答的內容沒有出現在題目選項中，就會視為「都不支持」。但國民黨提醒，受訪者接到電話時必須答出「全名」才算數。

黨政人士表示，黨主席吳敦義日前親自召開記者會駁斥民調黑箱，黨中央也公開直播民調抽樣作業，就是盼最後勝出者在誤差範圍內，不論是郭台銘或是韓國瑜，雙方都能再有合作的可能。

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關鍵字：民調,國民黨,總統,2020,郭台銘,朱立倫,馬英九,韓國瑜

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