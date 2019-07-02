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快訊／國民黨總統初選民調內容曝光　答完這9題決勝負

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▲▼國民黨民調問卷。（圖／記者羅婉庭翻攝）

▲國民黨民調問卷。（圖／記者羅婉庭翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統初選民調將在7月8日至14日之間進行電訪，題目提前曝光！接到電訪的民眾共需回答9題，其中，互比式題型1題，對比式題型5題。根據國民黨作業規劃，民調中心每日都將寫民調執行回報，並資料複製與彌封，最後會將資料刪除，7月15日一早執行小組將赴現場拆封，進行加權、輸出報表，在對外說明民調結果計算方式後公開計算參選人支持率，暫訂上午11時宣布結果。

國民黨中央在2日下午二度舉辦民調協調會議，各陣營皆派代表出席，會議中除了確認民調爭議處理方式，也說明各陣營指派之觀察員（監聽、監看人員）的注意事項，會中有候選人代表提出，若結果差距太小，甚至舉例2位候選人指差0.01是否可進行複驗，黨中央否決表示，電訪民調有此爭議機率不高，不會發生圈選投票方式之人為失誤，因此不論差距多小都應接受結果。

黨部也將於6日上午10點在黨部抽取電話樣本，是由中華電信107年的644萬6977筆電話庫資料抽出，預估需耗時3、4個小時，確保不重複播打，黨務人士指出，不會像民進黨的民調方式，是先挑好樣本再打電話，國民黨絕對是公開、公平，下午的會議中也提醒各陣營，民調期間不得拜票。

民調問卷包含甲、乙兩卷，甲卷為先政黨對比式題型（佔85%），乙卷為先黨內互比式題型（佔15%）。對此，參選人幕僚質疑，分兩卷的邏輯與意義何在，或許只是徒增電訪員作業困擾，回顧前一次協調會議中，對於對比式優先還是互比優先，投票結果則為3比2，其中郭、朱、張陣營支持先對比，韓、周陣營則希望先互比，黨中央卻提議兩種都做，作為公平的解決辦法。

抽樣方式採用台大政治學系退休教授洪永泰創建的洪氏戶中抽樣法，以修正戶中抽樣所得樣本必定形成之代表性偏誤的問題。

電訪題目如下：

一、請問您的戶籍是設在哪一個縣市？

二、根據新聞報導，目前國民黨裡面想要參選明年2020總統的人有朱立倫、周錫瑋、張亞中、郭台銘、韓國瑜。在這五個人當中請問您會投票支持哪一位來做總統？

三、如果是國民黨的朱立倫、民進黨的蔡英文和無黨籍的柯文哲，在這三個人當中請問您會投票支持哪一位來做總統？

四、如果是國民黨的周錫瑋、民進黨的蔡英文和無黨籍的柯文哲，在這三個人當中請問您會投票支持哪一位來做總統？

五、如果是國民黨的張亞中、民進黨的蔡英文和無黨籍的柯文哲，在這三個人當中請問您會投票支持哪一位來做總統？

六、如果是國民黨的郭台銘、民進黨的蔡英文和無黨籍的柯文哲，在這三個人當中請問您會投票支持哪一位來做總統？

七、如果是國民黨的韓國瑜、民進黨的蔡英文和無黨籍的柯文哲，在這三個人當中請問您會投票支持哪一位來做總統？

八、請問你是民國哪一年出生的？

九、請問您最高的學歷是？

五位參選人支持率是取5家執行民調機構所得支持率之平均值，各項計算均採四捨五入至小數點第3位方式核計。分別以各參選人該次民調的支持樣本數作為分子，再以全部參選人支持樣本數總和作分母；分別以各參選人該次民調的支持樣本數為分子除以分母，即為一個參選人支持率。

另外，參選人各家民調機構所得之支持率是以參選人政黨對比式題型所得之支持率乘以85%，加上黨內互比試題型所得之支持率乘以15%，為各參選人各家民調機構所得之支持率。訪員將依洪氏戶中抽樣法，抽出應受訪的對象再進行訪問。

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關鍵字：朱立倫,吳敦義,馬英九,王金平,韓國瑜,初選民調

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