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「不抹黑就不是民進黨！」　韓國瑜批綠營：這幾年走向特別扭曲

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▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前開玩笑稱，「黑韓」都變成「產業鏈」了；他在10日接受TVBS《新聞大白話》專訪時又強調，「不抹黑就不是民進黨了！」他在28年前進入立法院時，覺得有很多民進黨人相當不錯，但民進黨這幾年走向越來越扭曲，「不抹黑，已經不會選了！」

主持人提及，5月底、6月初要打韓國瑜的時候，他覺得都像是用空氣槍，聲音很大，但什麼都沒打到，私生子事件就是其中一例；然而現在很像在拿狙擊槍，也就是一直跟拍，結果只拍到韓國瑜有一個租屋處，這樣未來會不會擔心，現在只是初選而已，接下來大選會鋪天蓋地的抹黑或打擊？

▲野生韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜回應，「當然會啊！一定會鋪天蓋地，對我來講，不抹黑就不是民進黨了！民進黨這幾年走向是特別的扭曲，以前民進黨不是這樣子的！」他28年前進入立法院，覺得民進黨很多人是相當不錯的，他很尊敬黃煌雄、黃信介、陳定南、盧修一，自己也對身為晚輩的基隆市長林右昌讚譽有加。

韓國瑜說，他覺得林右昌「有良知，敢講真心話」，民進黨的人因為在黨紀、黨的威望和要求之下，很多人不敢講真心話，但林右昌連續講了幾場真心話，代表對方有良知。

▲基隆市長林右昌出席城際轉運站開工典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜感嘆，現在民進黨一年不如一年，「現在民進黨怎麼變成這樣？他不抹黑，他已經不會選了！」正常是要拿出一張漂亮成績單，然後告訴民眾自己做了些什麼？未來要幫忙做什麼？希望民眾繼續給予支持，這才是一個健康正常且營養衛生的民主政治。

韓國瑜批評，但現在民進黨拿不出成績單，就先把對手打成殘廢，讓民眾都不願意投給對手，把對手人格謀殺掉，這樣外界就會忘了那張成績單是好還是不好，「所以這個選舉是走到了一個最惡劣的方式！你說未來會不會抹黑？會舖天蓋地的，會不會動用檢調？也可能動用檢調，然後醜化，各方面的名節毀損，人格抹殺，什麼都會用。」

至於韓國瑜會不會感到害怕？他說，「我一點都不怕」，因為已經知道對方「一定會做」，所以沒什麼好怕的，第二是因為自己知道自己要追求什麼，第三是他自知人的壽命就是這麼短，既然這樣「能做多少算多少，就幫人民盡量做。」

▼ 韓國瑜探視寄養家庭 。（圖／高雄市政府社會局提供）

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關鍵字：韓國瑜,民進黨,國民黨,2020總統大選

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