罷韓煎餅店不能賣了！　業者爆「房東要他搬」…精神耗弱就醫

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄鹽埕區一間甜點店日前在「76高雄觀光日」推出活動，標榜「持罷免韓國瑜書」就可兌換免費煎餅、至於韓粉則是「發大財特價」1000元；不料當天有韓粉誤闖店裡引發口角、鬧上新聞版面、引發熱議。煎餅店老闆10日深夜PO文，稱自己已經精神耗弱就醫，也透過議員表示房東不願再把店面租給他、「要他搬走」。

▲「罷韓」煎餅店因槓上韓粉、新聞延燒多日。（圖／東森新聞）

煎餅店業者10日在臉書PO出「10個對不起」，稱自己連日遭謾罵導致精神耗弱，已經赴身心科就醫，他願意向社會大眾道歉，「不要再罵我了」。而他11日也透過民進黨議員黃文益轉述自身情況，業者表示，自從觀光日之後就遭到韓粉攻擊，都要吃安眠藥才能入睡，自己也開始出現幻聽、幻覺、胃食道逆流，「連過去從沒發生過的便秘也發生了」。

▲煎餅店業者自爆房東不願再把店面租給他、要他搬走。（圖／東森新聞）

業者除了就醫，也自爆房東拒絕再把店租給他、「希望他搬走」，聲明中也提到「無法營業」，黃文益呼籲，希望外界給煎餅店業者一條生路，也痛批這現象擺明就是「順韓者昌、逆韓者亡」。

高雄市長韓國瑜11日被問到此事，也忍不住皺起眉頭，韓國瑜說，不能理解為什麼台灣社會要這樣，大家就是愛與包容、互相能夠理解對方立場就好，「就像罷免案對我提出來，我都一樣欣然接受」；韓國瑜也再次重申愛與包容，希望大家不要再互相惡意攻擊，「破壞台灣和諧美好的感覺、我覺得非常不可取」。

▲韓國瑜不斷重申「愛與包容」。（圖／記者洪正達攝）