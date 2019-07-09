身障人士挺郭台銘保險政策　怒轟金管會「製造假象」

▲國民黨總統初選參選人郭台銘身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘9日召開「身障保險社會福利記者會」，前立委楊玉欣在會中提供她一名身障友人對金管會發出的聲明，批評金管會明知保險公司多數拒絕身心障礙者投保，卻對外公布訊息與事實不符，製造假象。

聲明中指出，金管會8日回應「身心障礙者不得無故拒保」，若違規將依法論處；該名身障人士說，根據本人及多數身障朋友的生活經驗得知，台灣保險業著基於風險及盈虧評估，往往是拒絕身心障礙者投保，他也提供電話錄音佐證，且金管會保險局明知此情形，卻對外公布訊息與事實不符。



郭台銘上午針對身心障礙人士保險基金特別招開記者會，郝充仁教授、古允文教授、鄭龍水理事長、徐中雄立委、楊玉欣立委等人都紛紛出席，並用自身的經驗，闡述目前身障朋友遇到的保險困境，郭台銘強調以100億元為初期基金，讓公益性質的保險公司對所有需要的人提供保險，真正照顧我們國家最弱勢的族群。

前立法委員楊玉欣表示，從台灣目前大部分的身心障礙者還是沒有辦法買保險，見微知著，就可以看出台灣對於身障者人權的水平還是不足的。這不是慈善，這是身障者的基本人權問題。身障者不能自由買保險，獲得不合理差異的對待，這就是歧視。而她也肯定郭台銘願意拋磚引玉，並呼籲其他候選人也都要重視這個議題。楊玉欣另針對金管會發稿回應之後，提出了她的身障朋友反駁金管會說不得無故拒保否則會依法論處的說法及抗議文件。因為事實上身障人士往往就是會被拒絕。

金管會7日針對鴻海集團創辦人郭台銘的政策發表澄清，《保險業招攬及核保理賠辦法》規範保險業對於身心障礙者投保不得有不公平對待，其招攬及核保作業亦不得無故拒絕受理。

郭台銘競選辦公室7日發表競選廣告，包括前立委楊玉欣、台灣公義聯盟理事長鄭龍水、自由空間基金會董事長唐峰正等身障朋友都入鏡，長期推動身障權益的心路基金會董事長馮碧華、心路基金會執行長張玲、前伊甸基金會南區執行長林美專、台大社工系教授古允文等，也認同郭台銘的主張。



郭台銘辦公室表示，台灣有一群人，除了全民健保之外，不能保其他險，這些人是117萬的身障朋友，背後所代表的是117萬個家庭，佔了台灣8分之1。他們生病卻沒有醫療險，出事卻沒有意外險，甚至人走了，連壽險都沒有。

聲明全文：

大家好，我是台北市民張學恒。對於新聞媒體108年7月8日，標題對身心障礙者不得無故拒保。金管會：若違規將依法論處。內文指出，外傳台灣身障朋友除全民健保外，不能保醫療險，意外險及壽險，金管會今天表示，此訊息與事實不符，（後略）。而事實是，根據本人及多數身障朋友的生活經驗得知，台灣保險業著基於風險及盈虧評估，往往是拒絕身心障礙者投保（一則電話錄音佐證），且金管會保險局也知道此事（兩則電話錄音佐證），而金管會卻對外公布訊息與事實不符，製造假象。對於此新聞，本人於與反駁並要求金管會更正。





▲國民黨總統初選參選人郭台銘身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝）