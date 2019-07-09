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影／我考慮不到3秒！郭台銘推百億身障基金：這不是生意，是社會正義

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記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘9日召開「身障保險社會福利記者會」，他表示這不是生意，這是社會正義，目前政府做得不足，一個正常人平均可以買2.5張保單，身心障礙者只能買0.1張，非常不公平。

郭台銘說，過去保險業者是用理賠機率來計算，現在要用AI大數據來做，所以他將來要引進健康大產業，整個保險理賠的計算方式都要改變，他們要的是人權與尊嚴，不是捐助或慈善，「他們說出訴求得時候，我很感動，我考慮不到3秒鐘」，台灣有117萬個家庭需要這個政策。

他批評總統蔡英文是學法律的，這麼簡單的事情都做不好，政府要檢討，給身障人士人權與尊嚴有這麼難嗎？每次他拋出一個議題，蔡政府就回答一個問題，也答得不痛不癢的，解決問題的誠意都沒有。

他呼籲，應該成立100億的身障保險基金並強調政府應該協助規劃專供身心障礙者的保險方案，成立公益性質保險公司，規劃身心障礙人士的壽險、將康險等方案。

立委楊玉欣表示，身障人士面臨不合理的對待是歧視，所以談的是基本人權的課題，希望所有候選人能針對所有身心障礙者的相關政策，郭台銘是以個人之力拋磚引玉，對於這個重大的社會政策，金管會立即澄清，就知道身心障礙人士獲得的不平等待遇

金管會7日針對鴻海集團創辦人郭台銘的政策發表澄清，《保險業招攬及核保理賠辦法》規範保險業對於身心障礙者投保不得有不公平對待，其招攬及核保作業亦不得無故拒絕受理。

郭台銘競選辦公室7日發表競選廣告，包括前立委楊玉欣、台灣公義聯盟理事長鄭龍水、自由空間基金會董事長唐峰正等身障朋友都入鏡，長期推動身障權益的心路基金會董事長馮碧華、心路基金會執行長張玲、前伊甸基金會南區執行長林美專、台大社工系教授古允文等，也認同郭台銘的主張。

廣告中指出，他們是最需要保險的人，但有錢都沒法保，不但被保險公司集體拒保，還被保險公司認為是賠錢貨，但長期以來都不被政府重視。

郭台銘辦公室表示，台灣有一群人，除了全民健保之外，不能保其他險，這些人是117萬的身障朋友，背後所代表的是117萬個家庭，佔了台灣8分之1。他們生病卻沒有醫療險，出事卻沒有意外險，甚至人走了，連壽險都沒有。

至於100億的財源，郭台銘回應，「這是一個團保公約，不是一年編100億，從福利彩票中運用，將來也從健康大數據中獲利」，這是他目前的規劃。

▲▼國民黨總統初選參選人郭台銘身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨總統初選參選人郭台銘身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：郭台銘,身障保險社會福利

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