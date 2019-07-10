郭台銘要幫軍公教加薪比照鴻海　朱立倫：不能只有選舉時加一年

記者羅婉庭／台北報導

對於鴻海創辦人郭台銘指出軍公教應該要比照鴻海今年調薪7％，前新北市長朱立倫10日表示，不能只在選舉的時候加一年，未來一定要建議相關制度。

郭台銘日前提出軍公教應比照鴻海今年調薪7％，不僅退休了不要砍掉，加薪要加一輩子。對此，朱立倫說，他一向主張「加法經濟」，而軍公教加薪有人喊5%、有人喊7%，但現在民間企業加薪才是目標，現在最重要的是「快速」加薪，但不能只加一年，更不能選舉的時候加一年，未來要建議相關制度。

針對郭台銘的身障保險政策，朱立倫也表示，身障朋友遇到困難，是因為保險公司給他們障礙，要如何彌平比較重要，也不是所有事情都是政府來做，這樣會走向北歐的高稅制的政府狀態。至於被郭台銘嗆「朱立倫還是學會計的」，他回應，郭董不需要攻擊他個人，他讀了十年的工商財務管理、十年的財務金融，為國家服務了二十年，他是有實務經驗的。

另外，朱陣營上午發表最新影片，其中提到民進黨反民主、斷公投後路，國民黨該如何努力，國父回應「敢有帝制自為者，天下共擊之」；針對黨內初選激烈，和諧流失，國父則回應「應該凝聚人心，凝聚全體民眾」；最後國父也提醒，「莫忘鞏固中華民國，圖謀民生幸福」，朱立倫也給予一個認同的「讚」，並提到應該「團結、奮鬥、救台灣」。

朱立倫說，他從沒有讓支持者「非誰不投」，沒有動員造勢，也沒有在廣告上「大灑幣」，因為他堅持不要為了初選，而輸了大選，團結不是口號，而是行動。這個時刻也只有他才是每一位國民黨粉、中華民國粉可接受的人選。

朱立倫表示，國民黨一定要找一個負評最少、正評最多的候選人，才不會贏初選輸大選。調查顯示，比較國民黨五位總統參選人的「不適任總統度」，朱立倫獲得最低的2.7％；在最新公布的對比題上，朱立倫對比蔡英文、柯文哲，更呈現領先。多家網路調查分析顯示，朱與韓、郭在政見會後的互比，正評佔比最多34%、負評佔比最少僅有7%。

此外，朱立倫除了能讓美中台關係最平衡穩定，「美國可以放心，大陸可以寬心，全民可以安心」。同時，他的家庭與成長背景，融合了南北與藍綠，也讓他成為最能夠團結台灣社會的最佳人選。

▲朱立倫「能團結的最好」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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