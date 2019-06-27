蘇貞昌痛批潘恒旭參與「小三通鬧劇」 葉匡時懷疑詐欺請中央調查

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者許展溢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市政府觀光局長潘恒旭25日出席海運公司主辦「小三通首航典禮」，卻被爆出業者早已解散，沒有合法申請航線也曾經走私船舶，引起熱議，行政院長蘇貞昌痛批小三通根本是騙局。蘇貞昌在27日行政院會上再痛批潘恒旭竟參與「小三通鬧劇」，他特別當面向高雄市副市長葉匡時提醒，請市府對一級主官審慎督管。

蘇貞昌表示，前幾天看到高雄所謂小三通鬧劇，「這家公司已經解散，為什麼還會出現高雄市政府的一級主管竟然出席、致詞、合照，還PO上網」。他指出，行政院認為這是侵犯中央職權，恐怕會讓高雄市民誤會，也讓國人觀感不佳。

蘇貞昌提到，希望高雄市府面對這個議題，建議高雄市府一級官員要注意言行，高雄市政府也應該要有立場，對相關主管人員、相關公務人員的法律，以及公職人員就職時宣示責任，應該要相對清楚，特別請高雄市政府要查明、審慎督管，蘇貞昌特別強調，「公務人員都要知道自己的權責跟分際」。

Kolas 轉述，葉匡時在蘇貞昌說完後表示，如果這是一個詐欺行為，希望中央與內政部要協助調查，而與會的內政部長徐國勇表明，內政部請高雄市警察局一定要嚴加查辦，這顯然不排除是疑似詐欺行為。