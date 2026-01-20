　
社會 社會焦點 保障人權

桃園男遺失相機+銀飾「市價20萬」　2男撿走1人到案被送辦

▲桃園市謝姓男子18日在中壢區復興路遺失逾20萬元相機與銀飾，中壢警方調閱監視器查獲拾獲謝姓男子涉案。（圖／中壢警方提供）

▲謝姓男子遺失逾20萬元相機與銀飾，中壢警方調閱監視器查獲劉姓男子涉案。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子18日凌晨不慎將逾20萬元銀飾與相機遺落復興路店門口，急得向警方報案處理，中壢警方調閱監視器發現2名男子拾獲後涉嫌侵占遺失物，中壢警方昨（19）日查獲涉嫌侵占相機的劉姓男子到案，偵訊後依侵占遺失物罪嫌，並持續追查另一名涉案男子。

中壢警分局中壢派出所於前（18）日晚間10許接獲報案，從事銀飾業謝姓男子在復興路店面前遺失相機與銀飾品，急得向警方報案，派出所依規定受理。警方查出謝男遺失包括市值約2.2萬相機與31只銀飾，市值約20萬元，18日凌晨3時許遺失後，分別於同日8時、下午3時遭不同男子拿走。

▲中壢警方調閱監視器查獲拾獲謝姓男子，劉男辯稱從路邊拾獲。（圖／中壢警方提供）

▲劉男辯稱從路邊拾獲。（圖／中壢警方提供）

警方根據監視器畫面掌握2名涉嫌侵占男子特徵後，於隔日中午12時許循線查獲69歲劉姓男子到案，劉男隨即將侵占相機歸還謝男，警方訊問後依侵占遺失物罪嫌移送桃檢偵辦，另一名男子亦積極查緝中。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾若拾獲他人遺失物，應依規定送交就近警察機關或相關管理單位協助處理，切勿心存僥倖據為己有，以免觸犯刑責。提醒民眾外出時妥善保管隨身貴重物品，以保障自身財產安全。

