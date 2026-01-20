　
社會 社會焦點 保障人權

新北警大執法　42天查獲832件毒駕！將全面提升查緝強度

▲▼新北警大執法取締酒駕及毒駕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北警大執法取締酒駕及毒駕。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市交大因應近期國內接連發生多起酒後及施用毒品後駕車所造成的重大交通事故，自即日起加強執行「酒（毒）駕大執法」，1月至今42天內已查獲832件毒駕案件，將全面提升查緝強度，以降低相關事故風險。

新北市政府日前於市政會議中指出，酒駕及毒駕行為均會影響駕駛人的判斷力與反應能力，對交通安全構成威脅。警方統計，114年間新北市共取締酒後駕車4586件，其中涉犯刑法公共危險罪者1757件；另取締施用毒品後駕車案件1501件。警方1月14日公布的資料顯示，近42天內已查獲832件毒駕案件，顯示相關違規情形仍相當普遍。

警方指出，隨著農曆春節將近，尾牙、春酒等聚會活動增加，酒駕及毒駕風險隨之升高，將持續加強執法作為。此次酒（毒）駕專案自1月20日起至3月5日止，結合全市警力進行區域聯防，針對餐飲場所密集路段、主要聯外道路，以及高風險時段與地點加強取締。

警方將透過設置路檢點及機動巡邏攔查，提高查緝密度，並配合唾液快篩等工具，強化對酒後及施用毒品後駕車行為的查處。新北市警方呼籲，民眾飲酒後應避免自行駕車，可多利用大眾運輸工具、計程車或代駕服務；若前一日飲酒，隔日仍應評估自身狀況，避免上路，以確保自身及其他用路人安全。

▲▼新北警大執法取締酒駕及毒駕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北警大執法取締酒駕及毒駕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

01/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願
出不了土、開不了工　建商試算：房價恐1坪漲3萬
2台人搭機失聯　日網友集氣盼有奇蹟
日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

