高雄確診25例本土登革熱　蘇貞昌、陳其邁憂心：中央盡全力協助

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者許展溢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁26日在臉書表示，中央接到疾病管制署（CDC）通報，高雄又確診一例本土登革熱病例，是高雄的第25例，「短短一週，高雄又增加4例本土登革熱，而且都是三民區的群聚感染，高雄的登革熱疫情真的令人擔心」。行政院長蘇貞昌27日行政院會上也嘆對高雄疫情非常憂心，強調中央一定會盡全力協助。

27日行政院會高雄市長韓國瑜沒有到場，由高雄市副市長葉匡時代為出席，蘇貞昌現場做出兩點裁示，首先是對於高雄市登革熱疫情持續增加，他感到非常憂心，昨天為止已經發生25例，昨天又新增，而且都發生在高雄市，蘇貞昌語重心長提醒，「務必嚴加防範、中央會盡全力協助」。

蘇貞昌強調，行政院已經答應撥補的經費部分，目前已經在進行中，希望高雄市府多多加油，葉匡時副市長則表達，一定會努力共同進行防疫工作。

陳其邁則在臉書表示，對於高雄的登革熱疫情，行政院一直不敢大意，也不敢放鬆。加上從上周到今天，各地都有下雨，雨後第二週病媒蚊密度上升。所以，前兩天就特別約 疾病管制署1922防疫達人以及國家蚊媒傳染病防治研究中心的同仁一起開會，討論如何強化協助高雄的疫情防治。

陳其邁指出，一方面高雄本土病例增加，另一方面鄰近東南亞國家疫情嚴峻，境外移入更可能導致台灣疫情風險提高。會中，CDC特別提到「最近二週誘卵桶監測結果，顯示疫情發生地直徑200公尺範圍內病媒密度開始增加，代表有孳生源仍未被清除，需要持續提醒民眾防蚊及孳生源清除等措施。」

陳其邁強調，他也再次要求CDC，要確實協助與督導高雄做好防疫工作，特別是疫情警戒熱區的病媒蚊防治與孳生源清除一定要落實。最重要的就是地方政府應透過民政系統配合衞生局、環保局，全力社區動員確實執行防疫，做好做滿，才不會造成疫情無法控制。