神秘人竊取韓國瑜講稿！網友扮柯南　驚覺：台灣有這樣講話？

▲粉絲團質疑信件不是台灣人常使用的（圖／翻攝臉書「新覺僵講幹話」）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統初選國政願景發表會25日晚間舉辦，但25日上午卻傳出，疑似有人冒用高市輪船公司董事長黃文財名義，向市長室副主任胡美音索取韓國瑜晚間講稿。不過臉書粉絲團「新覺僵講幹話」就分享了信件截圖，表示裏頭寫到的「郵箱」、「打印」和「發下」等關鍵詞，懷疑：「台灣有人這樣講話的嗎？」

這起事件發生在25日上午，當時疑似有人冒用黃文財名義，竊取韓國瑜的講稿，而經事後追查，發現連市長辦公室主任邱源寶也被冒用身分，寄信給同仁要求處理發表會講稿。事後發現黃根本沒有發這封信，而目前警方已經深入追查此事當中。

而臉書粉絲團「新覺僵講幹話」就分享了信件截圖，發現裏頭寫到的「郵箱」、「打印」、「材料」、「發下」等用詞，懷疑「台灣有人這樣講話的嗎？」，有網友驚覺「都是大陸人的慣用詞」，還有人說「乍聽之下，還以為是淘寶賣家的對話」。





▲韓國瑜說已報警，希望能趕緊查明真相。（圖／記者洪正達攝）

整件案情尚未查出真相，面對質疑，高雄市長韓國瑜提到「就算在遙遠空間，只要有陰謀的、想犯罪的，都能用科技做到，有人說這件事是故意設計的，很無聊，目前電信警察也介入，希望能趕快查明真相」。