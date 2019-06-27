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盧秀燕批「政院沒給台中一毛錢」 蘇貞昌稱誤會了

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院發言人Kolas Yotaka 27日行政院會後記者會轉述時表示，台中市長盧秀燕在院會中向行政院長蘇貞昌提到，她認為自她上任以來，中央沒有撥補任何一毛錢給台中市，對此，蘇貞昌回應盧秀燕「誤會了」，光是他上次親自到台中市，就為了74號交流道系統直接核定46億元補助，不過，盧秀燕認為這筆經費是前行政院長張善政任內核定。

蘇貞昌表示，他上一次到台中市，為了74號交流道系統，直接在現場說在他的任內，核定46億元給台中市興建交通系統。Kolas 轉述，盧秀燕認為，74號經費是張善政任內核定，交通部長則補充說明，張善政院長核定的是可行性評估，46億元全額負擔的文是今年蘇貞昌院長上任核定的。

蘇貞昌強調，如果盧秀燕還有其他意見，可以逐一列出，所有應該做的、應該有的，中央一定會依照輕重緩急處理，絕對不可能有一毛錢都不給的情況，更不可能會收回，台中市民也是國民，對中央來說一定都是相同態度。

根據相關媒體報導，張善政卸任前送台中市交通建設「大禮」，行政院於2016年5月核定市府爭取多年的國道1號銜接台74線工程案，總工程經費37.88億元，全數由中央國道建設基金支應。

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關鍵字：盧秀燕,蘇貞昌

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