「別忘了你是市長」 陳其邁提醒韓國瑜：不管塞子棋子請多注意蚊子

▲韓國瑜政見會提出塞子說。（圖／翻攝TVBS直播）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜25日在電視政見發表會上提到「塞子說」維護國家安全，不過，這個比喻似乎令人摸不著頭緒，民進黨主席卓榮泰認為「太深奧了」，台北市長柯文哲說，「這個想像力要很好」，總統蔡英文則提醒「高雄的拴子要栓緊一點。」行政院副院長陳其邁27日受訪時再嗆韓國瑜塞子說一點意義都沒有，要他不要忘了自己是高雄市長，應該多注意登革熱疫情。

國民黨政見發表會上，在第二輪的問答題抽道題目為國安題，「如果您當選中華民國總統，如何捍衛中華民國的國家安全？」對此，韓國瑜回應，國家安全問題至高無上、無與倫比，他常問自己，70年前歐洲德國軍力橫掃天下為何不攻擊瑞士，日本皇軍軍力橫掃亞洲，為何不攻擊泰國，瑞士、泰國為何可以從戰爭中避開？他們有什麼可以替代的？他們價值在哪裡？

韓國瑜說，台灣人民思考一下，台灣價值在哪？又有什麼有形跟無形的力量，讓那些想對我們攻擊的不敢輕易開戰？中、美就像兩個下棋的人，台灣若只是車馬炮兵卒，要當棋子，時間到了，沒價值就丟掉了；還是台灣要換個角色，晚上身體疲倦，泡個澡要用塞子，台灣要當棋子還是浴缸的塞子？泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。

PTT鄉民對於「塞子說」掀起一陣討論，有人表示，「我不懂這比喻」、「抱歉我智商低，誰來解釋一下」，有網友試著解釋韓國瑜的言下之意，「棋子會被人隨意擺，想注滿水沒塞子水不滿，意涵塞子的重要性」、「比喻塞子的意思就是中美都需要」、「想泡澡，注滿水是需塞子，沒塞子就無法滿足泡澡，所以台灣要像塞子一樣重要」、「不就找到台灣自己的價值，不要當棋子。」

陳其邁對於韓國瑜塞子說相當不以為然，他27日受訪時開嗆，很多人都聽不懂韓國瑜在說什麼、葫蘆裡賣什麼藥，有時候天馬行空的比喻，實際上一點意義都沒有，大家關注的是他對台灣主權的看法，對於香港反送中態度不該吱吱嗚嗚，他痛斥，「我要提醒韓市長，不管他講塞子棋子，他現在還是高雄市長，高雄蚊子還是非常重要，幾個地方的病媒蚊指數非常高，請他不要忘了他還是高雄市長」。