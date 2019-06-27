罷免韓國瑜正式啟動第一步！　提議書出爐目標要達「3萬份」

▲正式提議連署書部份截圖。（圖／翻攝公民割草行動臉書粉絲團）

記者洪靖宜／高雄報導

臉書粉絲團「公民割草行動」，短短三個月社團人數衝破19萬，27日開始發起罷免高雄市長韓國瑜活動，提議書正式出爐，包含填寫資格、方式及注意事項也正式公布，粉絲團指出，第一階段提議書需要3萬份，已經不少人紛紛表示已經印出提議書，用行動響應。

▲正式的罷免提議書格式。（圖／翻攝公民割草行動臉書粉絲團）

公民割草行動粉絲團指出，「各方詢問何時行動的聲音不斷，但畢竟罷免不是隨口說說，背後還需要龐大的人力、資源。本組織策劃所有行動的幹部皆為民間人士沒有任何資源，我們在這段期間內奔走各大社會運動場合、接觸公民團體、接觸各方學者、律師等專業人士，萬分謹慎，就是為了讓高雄人一起完成一場最有把握、最具歷史意義的罷免」。

▲「公民割草行動」罷免高雄市長韓國瑜，首要目標3萬份。（圖／翻攝公民割草行動臉書粉絲團）

粉絲團表示，第一階段的提議，需要有1%的投票人數，也就是22814人，但中選會進行查核時，會剔除資格不符者，納入誤差值，保守估計「3萬份」是最安全的數量，而第二階段至少需要30萬份。

另外，粉絲團也提醒，必須年滿20歲，為高雄市民戶籍滿四個月以上，才能簽署提議書、同時也注意公職人員選罷法「現役軍人、服替代役之現役役男、公務人員，不得為罷免案提議人」。

▲「公民割草行動」提供罷免提議書下載。（圖／翻攝公民割草行動臉書粉絲團）



而依現行公職人員選罷法規定，罷免案的提案門檻為原選區總選舉人數1%，連署門檻為原選區總選舉人數10%，通過門檻為有效票數多於不同意票數，且同意票數達原選區總選舉人數1/4以上。以高雄市為例，去年高雄市長選舉總選舉人數為228萬人，若市民要罷免韓國瑜需有2萬2千多人連署提案，提案成立後60天內，要有22萬人連署讓罷免案成立；通過門檻為有效票數多於不同意票數，共要達到57萬人同意才能通過。

另外，公職人員若就職未滿一年不得罷免，且罷免宣告成立後須於20到60天內舉行，若期間有其他選舉，應同時舉行投票；但若被罷免人同時為候選人，罷免案應該要在宣告後60天內單獨舉行。