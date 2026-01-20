　
地方 地方焦點

高雄商場搶攻春節商機！抽BMW豪車、20萬日幣　走春不怕無處去

▲▼SKM Park Outlets 高雄草衙換上新春造景。（圖／SKM Park Outlets提供）

▲SKM Park Outlets 高雄草衙換上新春造景。（圖／SKM Park Outlets提供）

記者許宥孺／高雄報導

農曆新年腳步近，9 天春節連假帶動返鄉、走春與出遊人潮，高雄各大商場搶攻年節消費商機，紛紛推出新春檔期活動、會員回饋與限定福袋，結合購物、體驗與娛樂，營造濃厚過年氛圍，吸引民眾假期走進商場，一站式滿足採買與休閒需求。

▲大立百貨年菜福袋。（圖／大立百貨提供）

▲大立百貨推出旅行組福袋，抽Apple系列商品、日幣20萬現金獎。（圖／大立百貨提供）

瞄準旅遊熱潮　大立百貨推「金馬迎財」開運福袋

疫後旅遊潮持續升溫，大立百貨推出「金馬迎財開運旅行組」 ，以「啟程好運」為概念，將20吋前開式行李箱、U型收納枕等商品納入福袋內容。凡購買福袋即可獲得新春摸彩券乙張，獎項內容涵蓋Apple系列商品、日幣20萬現金獎，以及生活家電、飯店住宿、電影體驗等好禮。福袋即日起至2月8日開放早鳥預購，並於2月17日大年初一當天限量現場販售。

▲▼Global Mall新左營車站推出新春福袋。（圖／環球購物中心提供）

▲Global Mall新左營車站推出新春福袋，抽BMW豪車。（圖／環球購物中心提供）

Global Mall新左營車站春節檔期　「馬吉福袋」抽BMW名車

Global Mall 新左營車站將於22日至2月25日推出春節檔期，集結全通路滿額贈、會員獨享優惠、新春福袋與節慶活動四大亮點，線上線下同步祭出卡友最高9%回饋，高階會員還可透過扣點兌換星級飯店住宿券、人氣旅遊票券等好禮，消費滿額還能獲得開運來店禮。

值得關注的是，春節限定「馬吉福袋」將於2月17日大年初一上午11點開賣，限量販售100組，內容涵蓋「萬用發財福袋包」、「萌馬暖暖毯」、「福氣保溫杯」、「納福趴睡枕」，並加碼抽出價值155萬元的BMW名車、價值16.7萬元的黃金富貴馬及愛馬仕精品包等五大豪華獎項。

▲▼SKM Park Outlets 高雄草衙換上新春造景。（圖／SKM Park Outlets提供）

▲SKM Park Outlets 高雄草衙「馬上有錢大春聯」超吸睛巨型春聯高掛空橋添喜氣 。（圖／SKM Park Outlets提供）

打造情境式走春　SKM Park草衙新春造景吸睛

看準春節消費型態逐漸轉向「情境式消費」，SKM Park Outlets 高雄草衙以新春造景、會員回饋與鈴鹿賽道樂園優惠，打造年味十足的走春新選擇。園區規劃「瑞馬迎春打卡造景」，包含吉祥搖搖馬、金獅賀春牆、600 顆紅燈籠燈海，以及象徵好運與財運的新春大對聯，從白天到夜晚都成為拍照亮點。

SKM Park 同步推出多項會員活動，包括扣20點skm points抽「開運賽馬之旅」，可獲雙人香港來回機票、香港灣仔帝盛酒店馬場景觀房四晚、賽馬體驗。

鈴鹿賽道樂園迎新年　親子族群放電首選

鈴鹿賽道樂園則滿足親子、年輕族群放電需求，即日起至3月1日推出全日暢遊，讓遊客一次玩得盡興；針對馬年特別推出「屬馬有禮」活動，凡生肖屬馬或姓氏為馬的民眾，憑證件即可享全日暢遊 399 元優惠；另有「好事成雙」平日限定方案，於1月平日下午1點前完成購票，即可享雙人全日暢遊888 元，適合情侶、好友或親子一同歡樂迎新年。

01/18 全台詐欺最新數據

相關新聞

應援SJ！高雄地標點亮寶藍燈海

應援SJ！高雄地標點亮寶藍燈海

韓流帝王SUPER JUNIOR （SJ）週末將在高雄巨蛋開唱，為應援這極具里程碑意義的20週年，高雄市政府與演唱會主辦單位iME TW合作，於高雄4大地標點亮代表SJ的寶藍色，高雄捷運還推出專屬列車、巨蛋站成員個人月台，指定商圈更有「 1 step 2 step」人行道燈號。經發局也祭出商圈夜市優惠券，可用於全市超過400家店家，讓E.L.F.拍好拍滿、朝聖偶像同款美食。

即／高雄輕軌電力異常！50旅客被請下車

即／高雄輕軌電力異常！50旅客被請下車

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

高雄市警局換帥陳其邁再拚治安新高點

高雄市警局換帥陳其邁再拚治安新高點

即／里長急報警破門　高雄母女倒臥屋內雙亡

即／里長急報警破門　高雄母女倒臥屋內雙亡

關鍵字：

高雄過年走春春節優惠福袋旅遊抽獎大立百貨SKM Park OutletsGlobal Mall 新左營車站

讀者迴響

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

