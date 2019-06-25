板橋爆紅「手工公主風小禮服」全出自80歲阿伯巧手　CP值高買過都大推

▲阿伯與手工小禮服 。（圖／影巷26號授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

新北市板橋區沙崙國小附近一位賣小洋裝的阿伯在去年爆紅，據了解，有裁縫背景的他，總是在傍晚騎著三輪車擺攤，一件件用衣架掛好的公主風小禮服，全經由他用心手工製作，親民價格深受民眾喜愛。

臉書粉專「而今」日前就分享了一則「傳奇阿伯小禮服的故事」，內文指出，板橋沙崙國小旁，約莫4點時，都會有一名阿伯騎著三輪車、載著一車小禮服出來賣，各式各樣的手工小禮服適合3~10歲的小女孩，公主風格的洋裝做工不差，售價卻僅要150元，讓許多買過的人都直呼賺到。

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現年80歲的阿伯名叫林哲慧，有著溫暖笑容的他，早年是一名成衣外銷的剪裁主管部門，也曾在新娘禮服公司上班，公司收掉之後，就開啟了他自製手工洋裝的日子。阿伯平時做裁縫的素材大多來自於成衣廠的碎布，雖然他表示自己已經老了、手腳不俐落了，但是精美的成果可是有目共睹，據了解，甚至還有幼稚園特別訂製大批禮服要給小朋友穿。

▲阿伯因興趣製作，一件卻只要佛心價150元 。（圖／影巷26號授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

而「板橋阿北手工小禮服」粉專也指出，歷年阿伯擺攤的時間是4月到6月，因為現在氣候炎熱，已經暫停擺攤，不過有興趣的朋友還是可以到實體工作室試穿挑選，之後攤位復出的時間，則是要根據粉專的公告。而管理粉專的小編，其實也就是阿伯的孫女，她謙虛表示，阿公因為只是做興趣的，不想把事情搞得太複雜，因此目前沒有開放網購宅配的服務。

此外，實際購買過的網友們也都紛紛大讚阿伯的做工品質很好、CP值爆表，「超推薦！做工很精細」、「我有買真的便宜又好看」、「可惜沒有出男生版的，不然我一定會買」、「光布錢、工錢都不只$150元了，阿伯真的是佛心來著」、「阿北做的衣服都好可愛」。

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