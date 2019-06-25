　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

板橋爆紅「手工公主風小禮服」全出自80歲阿伯巧手　CP值高買過都大推

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 阿伯與手工小禮服 。（圖／影巷26號授權提供）

▲阿伯與手工小禮服 。（圖／影巷26號授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

新北市板橋區沙崙國小附近一位賣小洋裝的阿伯在去年爆紅，據了解，有裁縫背景的他，總是在傍晚騎著三輪車擺攤，一件件用衣架掛好的公主風小禮服，全經由他用心手工製作，親民價格深受民眾喜愛。

臉書粉專「而今」日前就分享了一則「傳奇阿伯小禮服的故事」，內文指出，板橋沙崙國小旁，約莫4點時，都會有一名阿伯騎著三輪車、載著一車小禮服出來賣，各式各樣的手工小禮服適合3~10歲的小女孩，公主風格的洋裝做工不差，售價卻僅要150元，讓許多買過的人都直呼賺到。

請繼續往下閱讀...

現年80歲的阿伯名叫林哲慧，有著溫暖笑容的他，早年是一名成衣外銷的剪裁主管部門，也曾在新娘禮服公司上班，公司收掉之後，就開啟了他自製手工洋裝的日子。阿伯平時做裁縫的素材大多來自於成衣廠的碎布，雖然他表示自己已經老了、手腳不俐落了，但是精美的成果可是有目共睹，據了解，甚至還有幼稚園特別訂製大批禮服要給小朋友穿。

▲▼ 阿伯與手工小禮服 。（圖／影巷26號授權提供）

▲阿伯因興趣製作，一件卻只要佛心價150元 。（圖／影巷26號授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

而「板橋阿北手工小禮服」粉專也指出，歷年阿伯擺攤的時間是4月到6月，因為現在氣候炎熱，已經暫停擺攤，不過有興趣的朋友還是可以到實體工作室試穿挑選，之後攤位復出的時間，則是要根據粉專的公告。而管理粉專的小編，其實也就是阿伯的孫女，她謙虛表示，阿公因為只是做興趣的，不想把事情搞得太複雜，因此目前沒有開放網購宅配的服務。

此外，實際購買過的網友們也都紛紛大讚阿伯的做工品質很好、CP值爆表，「超推薦！做工很精細」、「我有買真的便宜又好看」、「可惜沒有出男生版的，不然我一定會買」、「光布錢、工錢都不只$150元了，阿伯真的是佛心來著」、「阿北做的衣服都好可愛」。

►更多阿伯故事請點此

ET快訊
新竹當作業員！33K男年存35萬元　超狂「生活模式」曝光
18歲男頭卡進碎肉機身亡　同事目睹嚇傻「只剩一雙腳在外」
「花6500萬清水溝」結果變這樣　網酸：韓導發大財高雄淹大水

關鍵字：板橋阿北手工小禮服,板橋,洋裝,影巷26,而今

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／湖口全旅大停電「學長帶哨恐怖預告」　兵腿軟：下哨前10分鐘更O的來了

他沒錢搭車走百公里回恆春　3天吃2塊麵包癱坐護理之家門口

反罷工內勤嗆「不爽我來做」　空姐反酸長相：妳這張臉能考上空服員嗎？

快訊／18空服員登機「臨時罷工」自拍！500乘客傻眼　長榮證實曠職

影／韓國瑜頒市長獎3度被諷　國小教師4點分析：大家全都醒了！

工人搭捷運被公審！國中屁孩嗆髒又臭「難怪台灣會有罷工」

長榮罷工「這2個月」就是預告期！空姐：說我們綁架旅客太過了

梅雨季尾聲「午後大雷雨」登場　氣象局曝熱區：周末前防較大雨勢

鞋子噴防水噴霧吸入…OL「內臟上膜」逐漸缺氧20分鐘險死

《公視台語台》14頻道7月開播！極短時間籌備、帶著「復振母語」使命

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

《WWW》敢劈腿先賞一巴掌　李多熙「絕對不能惹的女人」

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

梅雨季尾聲「午後大雷雨」登場　氣象局曝熱區：周末前防較大雨勢

鞋子噴防水噴霧吸入…OL「內臟上膜」逐漸缺氧20分鐘險死

《公視台語台》14頻道7月開播！極短時間籌備、帶著「復振母語」使命

新北邀學童當「網紅直播主」　推薦好書分享閱讀心得

年噴15萬！新手爸PO私幼帳單…心淌血　網曝「很便宜了」：上國小才可怕

空服員媽媽帶幼子罷工　暴雨中呼口號：團結、戰鬥、一定成功

金山自造教育及科技中心落成　改造「鷗翼貨車」巡迴偏鄉14校

新竹當作業員！33K男年存35萬元　超狂「生活模式」曝光...網嚇壞：太會存

東興國中團隊新加坡參賽　「全程英文解說答辯」狠摘第三名

板橋爆紅「手工公主風小禮服」全出自80歲阿伯巧手　CP值高買過都大推

200呎高空跳出！22歲「鐵漢裝」老鳥傘兵被踩到…54秒墜地重摔

中職／羅錦龍轉任中繼　新角色重新出發

台開宣布花蓮「山形屋」將開賣　單戶總價不到700萬

博錸生技攜手義大利Menarini　簽訂獨家經銷合約

不斷更新／統一局局有攻勢　3局結束統一4：0桃猿

7月1日上路！　銀行收房貸「違約金、延遲利息」有新規

花蓮客家鼓爭霸戰　27-28日開打27隊爭奪鼓王寶座

秋行軍蟲南桃園4區肆虐　朱珍瑤：做好防堵勿讓北桃園淪陷

高雄溫州「小三通」成防疫漏洞？　海巡署疫區船將百分百安檢

吳亦凡認了變胖！　親揭「瘦不下來」背後原因

生活熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　..

長榮總座淚招募200人！交通部..

長榮：超過70名空服員表達想回..

長榮證實40人停止罷工！工會拒..

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該..

7/1新制上路！「8重大措施」..

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長..

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

再下2天梅雨結束　「3號颱是否..

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很..

罷工100小時！工會放軟連三退

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

《為什麼愛說謊》絕版　出版社回..

他買3碗白飯「可淋咖哩汁嗎」　..

更多熱門

相關新聞

細肩女站引擎蓋狂鬧！男友崩潰：要瘋多久

情侶爭吵難免，但要注意場合是否會影響到他人。有民眾行經板橋新府路時，發現一輛白色自小客車停在路中央，引擎蓋上還站著一名穿著細肩上衣的女子，一旁疑似男友的駕駛則滿臉無奈，大喊「妳還要瘋多久啊？」便直接將人抱下，想開車離開。荒唐的鬧劇讓目擊者傻眼，直呼「這個女的很潑辣」。

老樹遭建商砍伐　警察到場也沒有

BMW休旅撞機車　騎士捲車底爆頭

黑髮妹穿純白洋裝盪鞦韆　拍出靈異照崩潰

口罩女誆「少找一百元」　偷夾腋下被抓包

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮總座淚招募200人！交通部回應了

女學生獎狀背後藏機關做好做滿

說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」

長榮：超過70名空服員表達想回來上班

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

館長霸氣反擊　黃暐瀚千字回應了

元元《玩很大》6連敗被罵哭！

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該咬回去

雄中生突襲韓國瑜　校長20字護同學

愛河變巧克力星冰樂　網：天天換口味

7/1新制上路！「8重大措施」一次看懂

新學生運動！韓國瑜1天連被3嗆

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

更多

最夯影音

更多

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面