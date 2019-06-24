韓國瑜頒市長獎3度被諷　國小教師4點分析：大家全都醒了！

▲雄中學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）



生活中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜6月多次到高雄各個國、高中頒發市長獎，卻已被中山國中、鳳山商工、高雄中學的畢業生分別以言語、衣著與書籍進行嘲諷。對此，港和國小教師劉育豪提出4點說明，「這麼一搞，大家全都醒了！」

韓國瑜24日和模範生、畢業生合影，有一名雄中學生上台後秀出《為什麼愛說謊》書籍，還對著鏡頭露出書名跟韓國瑜合照。不過，除了這次的「拿書合照」事件外，先前還有2次畢業生、模範生嘲諷韓國瑜的事件。一名中山國中畢業生對韓國瑜說「選總統太可笑」；一名鳳山商工畢業生穿著「溜之大吉」的衣服與韓國瑜合照。

請繼續往下閱讀...

▼高雄中山國中的模範生嗆韓國瑜「選總統太可笑」。（圖／東森新聞）



對於韓國瑜連續3次被畢業生嘲諷的事情，劉育豪在FB上提出4點思考。這4點分別是：

一、面對權力上的巨大落差，文化干擾是種可行形式。畢業典禮何其無聊，這麼一搞，大家全都醒了，多棒！

二、直接發言會被撥開，衣服穿在身上會提早被看到，拿著書的隱蔽性最高，完全出其不意，這是形式的進步，也呈現了孩子的創意能量完全強壓大人。

三、今年的國三、高三畢業生，2年、5年後即有投票權。我可以大膽預估，只要明年總統大選不落入KMT手中，未來會是長期的綠色執政。

四、以性別角度觀之，嗆聲者目前還沒有女生的現身。這或許反應出某種刻板文化：政治乃男人之事，女人最好莫涉。

他在文末補充，「在此，我強烈期待甚至呼籲，反骨女孩兒快點站出來！」

▼鳳山商工的模範生穿著「溜之大吉」的衣服上台與韓國瑜合照。（圖／記者洪正達攝）



劉育豪說明，韓國瑜還沒讓高雄發大財，卻已促進高雄的國、高中生積極念書的動力，「他要是沒有被罷免成功，未來幾年拿得到模範生或市長獎的孩子，就有『成名15分鐘』的機會了！」他指出，「這才是韓導對高雄的最大貢獻。」

頒市長獎3度遭諷！韓國瑜無奈：其他699位學生笑著跟我說加油

雄中生諷韓神書《為什麼愛說謊》爆絕版 晨星出版社終於回應了

韓粉盼盡快組國政顧問團 韓國瑜：我是土包子，但有很多諸葛亮在身後