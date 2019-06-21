板橋機車「台64線匝道前突切道」　BMW擦撞…騎士捲車底爆頭亡

記者趙永博／新北報導

新北市板橋區環河西路四段與華江五路路口，21日晚間9時許發生一起嚴重的死亡車禍。一輛黑色BMW休旅車，在行經該路段時，與一輛突然變換車道的機車發生擦擊，機車上的騎士遭撞後，不慎從休旅車頭捲入車底，當場被休旅車前車輪輾爆頭，警消獲報到場，騎士早已明顯死亡，目前警方正聯絡騎士家屬到場，並正在釐清車禍發生原因。

▲板橋環河西路上發生休旅車撞機車的死亡車禍，騎士遭休旅車輾過爆頭亡。（圖／記者趙永博翻攝）



這起死亡車禍發生在板橋區環河西路上，通往64快速道路匝道口旁的內側車道。據了解，21日晚間9時許，52歲的張姓男騎士騎車行經該路段，疑似因為不熟悉路況，在匝道口突然快速切換車道，後方直行的休旅車疑閃避不及，不慎擦撞上突然變換車道的機車，張男遭撞後從休旅車前方摔落，而黑色休旅車來不及煞車，就這樣筆直地從張男後方輾壓過去，張男當場爆頭慘死，連腦漿都溢出到柏油路面。

目擊民眾見狀趕緊打電話報警，警消獲報後立即趕抵現場，但張男早已明顯死亡，警方馬上封鎖現場，並派請鑑識人員到場採證。目前警方已經通知張男家屬到場，事後除了對休旅車上的駕駛進行酒測外，也將對死亡的騎士抽血檢驗，肇事的休旅車駕駛事後被員警帶回派出所製作筆錄，訊後將依過失致死罪移送偵辦，而轄區員警正在調閱周邊相關影像，要釐清車禍發生的經過及原因。

▲事故發生地點就在板橋區環河西路四段上，64快速道路匝道旁的內側車道。（圖／記者趙永博翻攝）



▲▼警方在現場拉起封鎖線，並派請鑑識人員到場採證。（圖／記者趙永博翻攝）

