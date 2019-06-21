想拍夢幻鞦韆照！黑髮妹「穿純白洋裝一盪」秒變靈異女鬼　本尊曝光萌炸

▲想拍盪鞦韆美照，一盪變靈異照片了啦 QQ（圖／翻攝自推特@meiri_asahina）

網搜小組／綜合報導

許多女孩出門時會想拍下美美的照片留念，但想拍下唯美藝術照，除了要有好技術，拍照工具也很重要。一名男網友貼出2張照片，說女友買了新手機要拍照，「都跟妳說了妳愛拍照，手機不要選太差的」，拍出來的成果讓原PO直呼「這是要嚇死誰啊？」照片讓其他人紛紛笑噴「靈異濾鏡」、「怨念很深哦」、「原來靈異照片就是這樣拍的。」

「這不是任何靈異照片，請容許我先罵一下髒話，馬X咧」，這位男網友在臉書《爆廢公社》貼文，隔空對女朋友喊話，「都跟妳說了妳愛拍照，手機不要選太差的」。原PO說女友跟他炫耀新手機，要出去拍照，「這下好了，穿白衣服玩盪鞦韆，拍下來的照片動態拍攝效果超級差，這是要嚇死誰啊？」

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仔細看看照片，畫面中的女子留著一頭長髮、身穿白色連身裙，但因為她處於盪鞦韆的動態狀態，外加時間又是傍晚或晚上，手機完全沒拍出可愛的盪鞦韆照，只有兩坨白白的人影，乍看之下簡直就是靈異照片。

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▲欸！這個女鬼好明顯啊！（圖／翻攝自推特@meiri_asahina）

原PO忍不住直呼「要動態攝影請開啟內建的延遲快門好嗎？拍出來～妳覺得厭世～我也厭世好嗎？」最後還笑說「不要問我有沒有妹子本尊照，有的，但是我還想多活久一點」。

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「各大靈異社團開始詢問該手機」、「新都市傳說……鞦韆上的白衣女鬼」、「超顯靈啊」、「我還以為是靈異公社，想說這也太明顯了」、「其實這台手機拍照功能超級好，只是你女朋友現出原形了……你多保重」、「人家是追光者，而你是追靈者」、「原來盪鞦韆可以拍出阿飄特效。」

▲這個女鬼很可以啊！超可愛耶！（圖／翻攝自推特@meiri_asahina）

不過就有眼尖網友發現，這張照片根本不是原PO所拍攝，照片中的女子是名日本少女朝比奈Meiri（朝比奈めいり），她20日在推特上傳照片，文中表示「本來想說穿個純白連身洋裝盪鞦韆的話，拍起來會很可愛而且很夢幻」，成果讓她哀怨直呼「結果是靈異照片，沒有下次了」。

Meiri今年17歲，在推特上的自我介紹處表示，自己是東大阪市的當地偶像，她經常貼出自己的穿搭、自拍、表演照片等等。照片中可以看出，她留著一頭黑長直髮，水汪汪大眼睛看起來楚楚可憐，甜美精緻的外型相當吸睛，風格更是從傻白甜的軟萌風、到充滿個性的黑暗風都能駕馭。

▲「女鬼」身分原來是名日本少女，長相精緻甜美。（圖／翻攝自推特@meiri_asahina）

Meiri這次的「靈異照片」在推特上共超過8萬次轉推，有20萬人按喜歡，她也趕緊在照片底下貼出自己表演的照片，「目前是活生生的偶像，不是鬼」、「真的不是鬼，請多多指教」、「表演的時候是個認真的偶像」，相當真誠地自我推銷。

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▼Meiri是日本一名在地偶像。（圖／翻攝自推特@meiri_asahina）