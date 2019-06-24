他沒錢搭車走百公里回恆春　3天吃2塊麵包癱坐護理之家門口

▲屏東縣恆春警方送上食物給張姓男子食用，讓他很感動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮張姓鎮民癱坐在南門護理之家門口，警方巡邏發現前往關心，才知他到屏東市洽公後，身上所帶現金不足搭車返家，竟走了近3天的路才回到恆春，3天只吃兩塊麵包，致體力不支而癱坐在地上，趕緊連絡護理之家提供食物給他吃，讓他感動不已。

恆春警分局仁壽所警員許仁豪、黃群翔、林祈翰、李易軒於日前擔服巡邏勤務時，看到見一名男子癱坐在南門護理之家門口外，上前關心，才發現這名張姓鎮民3天來只吃兩塊麵包。

張男向警方說，家裡剩他及雙目失明的母親相依為命，他沒有工作，兩人僅靠母親社會救濟金過活，沒有其他收入，他搭車到屏東市洽公，結束後才發現口袋內剩下不到50元，買不起車票搭車返家。

他不知怎麼辦，只好穿著拖鞋頂著大太陽走路回家，一天只買一塊麵包果腹，晚上就找校園休息，走了快3天才回到恆春，體力不支，才癱座在護理之家的門口。



員警計算，從屏東市到恆春，路途超過百公里，聽了非常不捨，主動向南門護理之家反應，並請南門護理之家準備些食物及飲品給他吃，避免他因久未進食引發身體不適，立即通知他戶籍所在地的里長，協助將他載回家並提供相關服務，並貼心告知如後續有需要亦可請警方協助，讓他非常感動。



恆春分局分局長陳鴻忠對員警主動為民服務精神相當肯定，籲請民眾如需要警方協助，不必客氣，警方一定盡力提供必要服務。