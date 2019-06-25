長榮罷工「這2個月」就是預告期！空姐：說我們綁架旅客太過了

▲名嘴節目上開嗆，質疑工會綁架旅客。（圖／翻攝自節目《這！不是新聞》）

記者柯沛辰／綜合報導

長榮罷工風波持續延燒，財經名嘴「股市憲哥」近日上談話節目時，現場嗆長榮空服員代表丁紹明「今天沒有旅客當你們人質，我相信妳們不敢罷工！」但丁反擊，「罷工投票到現在已經2個月了，其實就是一個預告期。」

賴憲政日前上東森談話節目《這！不是新聞》時表示，他尊重空服員罷工的權力，但這一次勞資雙方其實都該各打一百大板，「你們都是拿旅客的權利當墊背，你們是勒索旅客！如果今天沒有旅客當你們人質，我相信你們不敢罷工！」

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賴憲政舉例，假設今天長榮是一間紡織公司，「那我告訴你，你在外面坐1個月，都不會有人理你。」他強調，空服員罷工無預警，害20萬乘客更改行程，把自己的利益建築在乘客的犧牲上，是損人而利己，「社會怎麼有可能同情你們？」

▲丁紹明指出，資方在2個月前得知工會投票罷工時，就該向乘客、旅行業示警。（圖／記者湯興漢攝，下同）

丁紹明反駁，工會跟長榮資方的團協已經進行2年，要是工會沒有誠意，根本不會跟資方坐下來對談，「要說我們綁架旅客的話，我覺得這個說法有點太過了。」

丁紹明解釋，根據現行法規，團體協約破壞後，勞資雙方還需要協調三次，三次協調破裂才能進行罷工投票，如今從投票到正式罷工已經2個月，其實就是一個預告期，應該是資方主動去跟乘客、旅行業者預告可能有罷工，同時積極協調。

賴憲政反問，所以全國2300萬民眾、想要出國的人通通不敢訂長榮，「錯是錯在消費者嗎？都是這些消費者眼睛都看不到，沙子都吹進眼睛裡，當初不要訂長榮機票就好了，他們（消費者）應該死的，對不對？」

丁紹明回應，「工會從來都不想要發動罷工，所有人在這個狀況下壓力都很大…」但賴出言打斷，「不是，我看你們這次就是已經準備好，就是要突襲了，因為你們那一天那個布條什麼（都做好了）..！」

賴憲政批評，工會方在協商過程中根本沒有詳細協調，「而且你們是8條環環相扣綁在一起，只要有一條不通過，你們就翻桌了喔！」丁解釋，那是因為資方沒有提出任何新的對策，明顯沒有誠意回應工會訴求。

至於有空服員礙於工會壓力、委託公司取回三寶（員工證、護照、台胞證）遭阻一事。丁紹明駁斥，「這不是真的」，因為三寶是本人繳交，那在法律上也需要本人來取回，「如果經過代領，我們不能確保那個委託同意書的真偽。」

丁進一步舉例，「如果公司今天隨便簽署1千份文件，都是要委託（退出罷工）的員工或會員的話，請問這樣子是可以接受的嗎？」不料被賴當場吐槽，「公司如果這樣，那偽造文書是刑法，（長榮）去拿犯刑法你放心，它不敢做這種事情，你們太擴大你們的權利了！」