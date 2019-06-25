　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮罷工「這2個月」就是預告期！空姐：說我們綁架旅客太過了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮罷工「這2個月」就是預告期！空姐：說我們綁架旅客太過了。（圖／《這！不是新聞》）

▲名嘴節目上開嗆，質疑工會綁架旅客。（圖／翻攝自節目《這！不是新聞》）

記者柯沛辰／綜合報導

長榮罷工風波持續延燒，財經名嘴「股市憲哥」近日上談話節目時，現場嗆長榮空服員代表丁紹明「今天沒有旅客當你們人質，我相信妳們不敢罷工！」但丁反擊，「罷工投票到現在已經2個月了，其實就是一個預告期。」

賴憲政日前上東森談話節目《這！不是新聞》時表示，他尊重空服員罷工的權力，但這一次勞資雙方其實都該各打一百大板，「你們都是拿旅客的權利當墊背，你們是勒索旅客！如果今天沒有旅客當你們人質，我相信你們不敢罷工！」

請繼續往下閱讀...

賴憲政舉例，假設今天長榮是一間紡織公司，「那我告訴你，你在外面坐1個月，都不會有人理你。」他強調，空服員罷工無預警，害20萬乘客更改行程，把自己的利益建築在乘客的犧牲上，是損人而利己，「社會怎麼有可能同情你們？」

▲▼6/24長榮空服員抗爭持續進行中，在場空服員不時呼口號相互打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲丁紹明指出，資方在2個月前得知工會投票罷工時，就該向乘客、旅行業示警。（圖／記者湯興漢攝，下同）

丁紹明反駁，工會跟長榮資方的團協已經進行2年，要是工會沒有誠意，根本不會跟資方坐下來對談，「要說我們綁架旅客的話，我覺得這個說法有點太過了。」

丁紹明解釋，根據現行法規，團體協約破壞後，勞資雙方還需要協調三次，三次協調破裂才能進行罷工投票，如今從投票到正式罷工已經2個月，其實就是一個預告期，應該是資方主動去跟乘客、旅行業者預告可能有罷工，同時積極協調。

賴憲政反問，所以全國2300萬民眾、想要出國的人通通不敢訂長榮，「錯是錯在消費者嗎？都是這些消費者眼睛都看不到，沙子都吹進眼睛裡，當初不要訂長榮機票就好了，他們（消費者）應該死的，對不對？」

▲▼6/24長榮空服員抗爭持續進行中，在場空服員不時呼口號相互打氣。（圖／記者湯興漢攝）

丁紹明回應，「工會從來都不想要發動罷工，所有人在這個狀況下壓力都很大…」但賴出言打斷，「不是，我看你們這次就是已經準備好，就是要突襲了，因為你們那一天那個布條什麼（都做好了）..！」

賴憲政批評，工會方在協商過程中根本沒有詳細協調，「而且你們是8條環環相扣綁在一起，只要有一條不通過，你們就翻桌了喔！」丁解釋，那是因為資方沒有提出任何新的對策，明顯沒有誠意回應工會訴求。

至於有空服員礙於工會壓力、委託公司取回三寶（員工證、護照、台胞證）遭阻一事。丁紹明駁斥，「這不是真的」，因為三寶是本人繳交，那在法律上也需要本人來取回，「如果經過代領，我們不能確保那個委託同意書的真偽。」

丁進一步舉例，「如果公司今天隨便簽署1千份文件，都是要委託（退出罷工）的員工或會員的話，請問這樣子是可以接受的嗎？」不料被賴當場吐槽，「公司如果這樣，那偽造文書是刑法，（長榮）去拿犯刑法你放心，它不敢做這種事情，你們太擴大你們的權利了！」

ET快訊
長榮宣布招募200空服員！總經理落淚　交通部回應「接下來流血
超商座位區要13歲女友「外套蓋頭」　男大生逼口愛4次代價4年
遭炮爽賺人民幣…館長霸氣反擊！黃暐瀚千字回應：陳之漢很了不起

關鍵字：長榮航空,罷工,空姐,空服員

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／18空服員登機「臨時罷工」自拍！500乘客傻眼　長榮證實曠職

長榮證實40人停止罷工！工會拒還「三寶」　空姐領證被打槍

老婆也是空姐！　哈孝遠綁罷工頭巾現身「她們死亡機會更大」

長榮要求工會返還40份三寶踢鐵板　空服員本人來取證竟也遭拒

快訊／長榮罷工進入100小時　空服淚崩：這不會是最後100小時

長榮罷工近100小時 ！工會連三退　「禁搭便車」也可調整

獨／長榮內部信！去年有獲利將發給員工「年中」22K　罷工空服也有份

擔心罷工空服員體力透支　工會：輪班從12小時縮為8小時

戰線再拉長！長榮取消航班公布到「7月2日」　影響超過20萬旅客

反罷工內勤嗆「不爽我來做」　空姐反酸長相：妳這張臉能考上空服員嗎？

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱：人家真的好想妳

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

「你的祖宗已經同意」　徐旭東談花蓮礦場：挖到不能再挖就停掉做一個湖

洗腎患者出國不再遙不可及　嘉醫團隊助老婦一圓天倫夢

律師引勞爭法4點分析長榮罷工不合法　PO文喊話「非桃園空服員」

罷工第6天！長榮航空25日最新航班異動「取消103班」

再下2天「今年最後一波梅雨結束」　吳德榮：3號颱風是否生成值得觀察

T妹談長榮罷工綁架顧客：要學會尊重　「這2個月」早有預告

長榮罷工「這2個月」就是預告期！空姐：說我們綁架旅客太過了

長榮宣布招募200空服員！總經理落淚　交通部回應了「接下來流血都在公司」

罷工5天「工會讓步」有望提前結束？　勞資雙方仍有長期作戰準備

韓國瑜頒市長獎3度被諷　國小教師4點分析：大家全都醒了！

快艇威廉斯勇奪年度最佳第6人　史上3度獲獎平NBA紀錄

司法官貪汙「照領半薪」！時力提案：判刑若確定　將追回停職薪水

整片夜景美炸！古坑隱藏版景觀餐廳　還有小希臘建築超好拍

一帶一路延伸到南太平洋地區　陸委會：對台灣外交經貿關係形成競爭

洋基瞄準補強投手　藍鳥王牌：我是紐約之子！

伊斯特本網賽／謝淑薇過頭關　次輪對決前球后哈勒普

雲端最前線／頻造勢救不回韓民調？郭台銘黨內互比拿第一！

簡單刮痧就能改善退化性關節炎　簡單嚕一嚕還能改善肥胖

華航董座謝世謙看今年營運　國際油價回升前景審慎樂觀

「龍后」愛穿的冰島戶外運動牌　吸引香奈兒家族投資

生活熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　..

長榮總座淚招募200人！交通部..

長榮證實40人停止罷工！工會拒..

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長..

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很..

《為什麼愛說謊》絕版　出版社回..

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

罷工100小時！工會放軟連三退

再下2天梅雨結束　「3號颱是否..

這2月是預告期　空姐：說我們綁..

律師引法條4點分析長榮罷工不合..

罷工5天「工會讓步」有望結束？

T妹談長榮罷工綁架顧客：學會尊..

更多熱門

相關新聞

律師引法條4點分析長榮罷工不合法

長榮罷工風波延燒，社會各界對這次的行動也有許多不同的看法。律師蔡瑞麟24日連續分享3篇與長榮罷工有關的文章，提出罷工是否合法、是否有效等質疑，「桃園市空服員職業工會招收的會員，應僅限於『桃園市』內從事空服工作者，而不及於其他縣市從事空服的工作者。所以，該工會的非桃園工作會員，全部都不是會員了。」

長榮25日航班異動「取消103班」

T妹談長榮罷工綁架顧客：學會尊重

罷工5天「工會讓步」有望結束？

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮總座淚招募200人！交通部回應了

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

雄中生突襲韓國瑜　校長20字護同學

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

館長霸氣反擊　黃暐瀚千字回應了

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

胖到被笑「像張庭奶奶」！林瑞陽12天怒甩5公斤

勞工小心白繳！4職業工會欠繳勞保費

孕婦被老公推下懸崖　婆婆：沒死幹嘛報警

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」

男大生逼女友超商外套蓋頭　下場慘

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很多

急診室等5小時　女心臟血液流乾身亡

更多

最夯影音

更多

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面